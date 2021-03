Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Marin kommentoi Nato-tutkimuksen paljastamaa vihakampanjaa Twitterissä: Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Twitterissä tiukkaan sävyyn Naton Stratcom-tutkimuskeskuksen tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen mukaan Suomen hallitukseen, jossa kaikki hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat naisia, kohdistuu jatkuva vihakampanja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksesta ovat uutisoineet Politico-lehti ja Suomessa muun muassa Yle.

– Osaamaton, kokematon, Sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it, Marin kuittaa Twitterissä.

Hän on jakanut tviitissään aihetta käsittelevän Ylen uutisen.

Politico-lehden mukaan tutkimuksessa selviää, että viisi eniten vihakampanjan kohteeksi joutunutta suomalaisministeriä ovat naisia. Heihin kohdistuu valtava naisvihamielinen hyökkäys, jossa kritisoidaan heidän arvojaan, vähätellään heidän päätöksentekokykyään ja kyseenalaistetaan heidän johtajankykyjään.

Stratcom tutki Twitter-keskusteluja, ja tutkimus on julkaistu helmikuussa. Suurin osa viesteistä on peräisin oikeilta ihmisiltä. Tiedot on kerätty viime vuoden maalis-heinäkuussa.