Jarmo Lintunen

Metsäyhtiö ilmoitti helmikuussa, ettei se neuvottele työehdoista millään tasolla. Käytännössä työnantaja päättäisi yksipuolisesti toimihenkilöiden tulevista palkankorotuksista, sairausajan palkasta, äitiys- ja isyysvapaasta sekä lomarahasta, luottamushenkilöt toteavat.

Metsäjätti UPM:n toimihenkilöitä edustavat lähes 40 luottamushenkilöä kokevat, että työnantaja on pettänyt lupauksensa. Yrityksen johdolle osoitetussa avoimessa kirjeessään luottamushenkilöt ovat huolestuneita siitä, loukkaako UPM työelämän perusoikeuksia.

Toimihenkilöt haluavat, että työehdoista neuvotellaan heitä edustavan Ammattiliitto Pron kanssa.

Metsäyhtiö UPM ilmoitti 8. helmikuuta, ettei se neuvottele toimihenkilöiden työehdoista enää millään tasolla. Käytännössä työnantaja päättäisi yksipuolisesti toimihenkilöiden tulevista palkankorotuksista, sairausajan palkasta, äitiys- ja isyysvapaasta sekä lomarahasta.

Toimihenkilöt katsovat tulleensa petetyiksi, koska viime vuoden lokakuussa tapahtuneen Metsäteollisuus ry:n työmarkkinatoiminnasta irtautumisen jälkeen henkilöstölle kerrottiin, että jatkossa työehdoista sovitaan yritystasolla.

”Tätä samaa viestiä toistettiin johdonmukaisesti vielä tammikuussa ja sen mukaan tarkoituksena oli jatkossa nimenomaan sopia työehdoistamme yrityskohtaisesti”, luottamushenkilöt kirjoittavat.

Heidän näkemyksensä vielä tuolloin henkilöstölle luvattiin, että yritys haluaa olla mukana uudistamassa työehdoista sopimista ja rakentamassa yhdessä eteenpäin katsovaa neuvottelukulttuuria uusista lähtökodista, työehtoihin voi vaikuttaa siellä, missä työ tehdään, oman henkilöstön ääni tulee selvästi kuulluksi työehdoista sovittaessa ja sopimukset hyödyttävät sekä työntekijöitä että liiketoimintaa.

”Toimihenkilöt huonoimpaan asemaan”



”Katsomme tulleemme työnantajan toimesta suorastaan petetyiksi. Tilanne johtaa jatkuessaan epäluottamukseen, joka ei voi olla vaikuttamatta työmotivaatioon eikä työhyvinvointiin, mikä ei ole kenenkään eduksi”, toimihenkilöt kirjoittavat.

”Kieltäytyessään kollektiivisesta sopimisesta UPM on asettamassa toimihenkilöt kaikkein huonoimpaan asemaan, koska ylempiä toimihenkilöitä koskevassa yhteistoimintasopimuksessa on sovittu neuvottelujärjestyksestä ja kyseistä henkilöstöryhmää koskevassa perussopimuksessa yhteyshenkilön valinnasta”, he jatkavat.

”Miten työnantaja voi nykyaikana tavoitella paluuta sanelupolitiikkaan?”

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan UPM uhkaa tuhota henkilöstön luottamuksen.

– Vastuullinen työnantaja ei voi toimia näin ilman seuraamuksia. Miten työnantaja voi nykyaikana tavoitella paluuta sanelupolitiikkaan ja halveksia sopimusyhteiskuntaa, joka on luonut vahvan perustan myös tämän yrityksen menestykselle?

Puheenjohtajan mukaan UPM:n kieltäytyminen kollektiivisesta sopimisesta on herättänyt laajalti kansainvälistä huomiota. Avoimessa kirjeessä luottamushenkilöt kyseenalaistavat, noudattaako yritys täysimääräisesti työelämän perusoikeuksia koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan.

Sopimukset velvoittavat myös UPM:ää



Toimihenkilöt viittaavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, jonka mukaan yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista. Oikeus neuvotella työehtosopimuksia liittyy oikeuteen järjestäytyä, joka puolestaan on taattu ILO:n yleissopimuksella.

Oikeus työehtosopimusneuvotteluihin kuuluu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen turvaaman yhdistymisvapauden piiriin. Lisäksi järjestäytymisvapaus sekä kollektiivinen neuvotteluoikeus on suojattu Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa.

”Nämä kaikki sitoumukset koskevat suomalaisena yrityksenä luonnollisesti myös UPM:ää”, he huomauttavat.

– Globaalina toimijana yrityksen tulisi ottaa huomioon, että sijoittajien ja asiakkaiden luottamus yritykseen on vaakalaudalla, ellei se pysty osoittamaan kansainvälisten sitoumustensa edellyttämää vastuullisuutta, Pron Malinen jatkaa.

Yhteiskuntavastuu herättää kysymyksiä myös maailmalla. Maaliskuun toisella viikolla YK:n alainen komitea esitti oikeusraportissaan huolensa UPM:n ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnasta yhtiön ulkomailla tapahtuvissa operaatioissa.

– Toimiiko yhtiö nyt arvojensa mukaan? kysyy puheenjohtaja.