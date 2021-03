Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kysyi perussuomalaisilta, onko parempi, että useampi kansalainen ja kuntalainen uskaltaa käydä äänestämässä, ja vastasi itse, että on.

Eduskunta lähetti tiistaina perustuslakivaliokuntaan hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä huhtikuulta kesäkuuhun koronaepidemian takia. Uusi vaalipäivä on 13.6.

Kuntavaalien siirtämisestä ei enää suurta poliittista draamaa irtoa, koska sitä vastustaa yksin perussuomalaiset. Heidänkin intonsa on hiipumaan päin, koska mielipidemittausten mukaan kansalaiset hyväksyvät asian selkeällä enemmistöllä.

Enemmän huomiota herättääkin perussuomalaisten oma epäjohdonmukaisuus koko koronassa, kun yksi edustaja vaatii taudin tukahduttamista ja toinen vähättelee sen olevan pikku kuume .

– Teidän koronastrategianne on kyllä levällään kuin Jokisen eväät: palvellaan opportunistisesti kaikenlaisia mahdollisia näkemyksiä. Ihmettelenkin, että jos terveyteen ja turvallisuuteen sekä ihmisten henkeen vaikuttavissa asioissa ei voida luottaa viranomaisarvioon, niin keneen sitten perussuomalaiset luottavat, sanoi Veronika Honkasalo (vas.).

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kiisti, että mitään ei olisi tehty syksystä alkaen vaalien onnistumiseksi.

– Lokakuussa ministeriö lähetti kunnille ohjeistuksen vaalien erityisjärjestelyistä. Kunnille huomautettiin siitä, että äänestyspaikkoja pitää olla riittävästi, että ne ovat tiloissa, joissa voidaan pitää turvavälit, että siellä on riittävästi suojaimia, siis maskeja, on käsidesiä, on pleksejä. On ohjeistettu kuntia siitä, että pitää järjestää mahdollisuus äänestää ulkotiloissa, ja niin edelleen ja niin edelleen. Hallitus on myös päättänyt, että rokotetaan kaikki ne vaalivirkailijat, jotka suorittavat kotiäänestyksen. Tämä päätös syntyi täällä helmikuussa.

Ennakkoäänestys olisi pitänyt pidentää



Henriksson myönsi, että enemmän olisi voinut ja pitänyt tehdä.

– Me olisimme voineet pidentää ennakkoäänestyksen aikaa kahteen viikkoon. Se on se konkreettinen asia, mitä me olisimme voineet tehdä enemmän. Nyt se tehdään. Tässä oikeusministeriön virkamiehet ovat todenneet, että tähän hekin heräsivät liian myöhään. Ja minäkin pahoittelen sitä, että en pystynyt näkemään etukäteen, että THL tulee olemaan tosi tiukka sen suhteen, että eristyksessä olevien osalta ei voida edes ajatella, että käytäisiin näitten henkilöitten pihassa ottamassa se ääni vastaan – he katsoivat, että sinne ei kukaan voi mennä. Tämä olisi voitu tehdä toisin.

Perussuomalaisille Henrikssonilla oli joukko kysymyksiä:

– Onko parempi, että useampi kansalainen ja kuntalainen uskaltaa käydä äänestämässä? Mielestäni on. Onko parempi, että kunnat voivat kesäkuussa helpommin järjestää äänestyspaikkoja ulkona? Mielestäni on. Onko vastuullista yrittää välttää riskejä, kun maan johtava terveysviranomainen selkeästi tuo sen esille, että terveysturvallisuuden näkökulmasta on parempi järjestää vaalit kesäkuussa? Mielestäni on.

– Olisiko kirjeäänestys ollut ratkaisu? Ei olisi. Muun muassa perustuslakivaliokunta totesi mietinnössään ulkomailla tapahtuvasta kirjeäänestyksestä, että kirjeäänestyksen mahdollistaminen on periaatteellisesti merkittävä muutos, jolla voi olla vaikutuksia myös vaalisalaisuuden kannalta. Kirjeäänestys ei olisi ollut ratkaisu tähän, ja sen tietää myös kokoomus. Ja en ole kuullut, että yksikään puoluesihteeri olisi esittänyt jotain sellaista toteuttamiskelpoista tapaa äänestää, joka olisi tähän tilanteeseen sopinut.

”Kiusaus kasvaa tehdä sama uudelleen”



Perussuomalaisten Jussi Halla-aho väitti, että vaaleja ei ole tarkoituskaan järjestää myöskään kesäkuussa.

– Ne epämääräiset ja väljät kriteerit, joilla vaaleja ollaan siirtämässä huhtikuulta, pätevät myös kesäkuussa. Juuri tämän takia vaalien siirtämisen pitäisi olla äärimmäisen korkean kynnyksen takana. Kun sen tekee kerran, kiusaus tehdä se uudelleen kasvaa, oli sitten syynä kyvyttömyys, laiskuus tai hallituspuolueiden galluphätä.

Vaalien siirtämistä kannattaneen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että tämä ei ole mitään peliä, vaan ihmiset ovat huolissaan terveydestään.

– Ja meidän kaikkien pitää olla huolissaan siitä, pääseekö jokainen ihminen, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, äänestämään. Tästä on kyse: pääsevätkö kaikki äänestämään, voiko sen tehdä turvallisesti. Siksi tämä on ainut mahdollinen ratkaisu tässä tilanteessa.

– Mutta siitä hallitus saa nyt pitää huolen, että me emme ole tämän tilanteen edessä kesäkuussa tai ennen kesäkuuta. Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta vaalit voidaan turvallisesti järjestää.