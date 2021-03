Lehtikuva/Jussi Nukari

”Korona on pikku kuume” – perussuomalaisten Tavion möläytys hämmästyttää

Eduskunta keskustelee iltapäivän ja todennäköisesti pitkälle iltaan hallituksen uusista koronatoimista sekä kuntavaalien siirtämisestä epidemian takia. Odotettavissa on opposition kovaa arvostelua siitä, että hallitus ei ole tehnyt riittävästi ja perussuomalaisten mielestä taas liikaakin, koska vaalit siirrettiin kesäkuuhun.

Keskustelun alla perussuomalaisten ryhmänjohtaja Ville Tavio hämmensi väittämällä koronan olevan pikku kuume.

Pääministeri huolestui kollegansa pikku kuumeesta? Tätä toivotustahan ei voinut tehdä kuin twitterin kautta julkisesti, on sen verran isosta asiasta kyse. https://t.co/UkQt9QXXx3 — Ville Tavio (@VilleTavio) March 16, 2021

Pikku kuumeeksi Tavio vähätteli koronaa twiitissään, jossa hän arvosteli pääministeri Sanna Marinia, joka toivotti pikaista paranemista Viron kollegalleen Kaja Kallakselle.

Twiittinsä aiheuttaman some-kuohunnan jälkeen Tavio jatkoi vähättelyä. Hänen mukaansa koronasta on tulossa liian arka asia.

”Koronaa käsiteltiin aluksi lähinnä riskiryhmille vaarallisena, mutta nyt on luotu jonkinlaista konsensusilmapiiriä, että se onkin kaikille vaarallinen.”

ILMOITUS

Hän jatkoi, että ”suhtautuminen joillain uskonomaista ja toisin ajattelevia kohtaan koetaan jopa vihaa”.

Lopulta Tavio veti aiheesta aasinsillan Nesteen eilen ilmoittamaan investointipäätökseen.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo muistutti Tavion vastuusta suurimman oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheejohtajana.

Sinulla on vastuu keskeisenä puolueesi johtohenkilönä siitä, ettet lausunnoillasi vähättele pandemian vakavuutta ja anna näin tilaa salaliittoteoreetikoille, joita on paljon liikkeellä tällä hetkellä ja joilta me edustajat saamme jatkuvasti yhteydenottoja. — Veronika Honkasalo (@veronikahonka) March 16, 2021

”Sinulla on vastuu keskeisenä puolueesi johtohenkilönä siitä, ettet lausunnoillasi vähättele pandemian vakavuutta ja anna näin tilaa salaliittoteoreetikoille, joita on paljon liikkeellä tällä hetkellä ja joilta me edustajat saamme jatkuvasti yhteydenottoja”, Honkasalo kommentoi.