Lehtikuva/Vesa Moilanen

Varusmiesliitto vaatii, että varusmiehet rokotetaan koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan mahdollisimman pian terveydenhuollon henkilöstön ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen. Liiton mukaan varusmiehet ovat velvoitettuja olemaan kasarmeilla ilman mahdollisuutta turvaväleihin ja tehokkaaseen virukselta suojautumiseen.

Varusmiehiä on myös jouduttu asettamaan karanteeneihin suurissa määrin. Hämeen Sanomien mukaan koronatartuntojen määrä on kasvanut merkittävästi Puolustusvoimien joukko-osastoissa maaliskuun aikana. Tartuntamääriä on eniten Panssariprikaatissa.

Yhteisasuminen uhkaa terveyttä

Varusmiesliitto kertoo saaneensa yhteydenottoja, joiden mukaan pelko tartunnasta vaikeuttaa päivittäin satojen varusmiesten palvelusta. Liitto on huolissaan siitä, että sairastuminen voi aiheuttaa vaarallisia ja pitkittyneitä oireita myös varusmiespalvelusta suorittaville nuorille ihmisille.

– Olemme saaneet tietoa siitä, että varusmiehet eivät uskalla enää hakeutua lääkäriin, jos heillä on hengitystieinfektioon viittaavia oireita. Oireiden piilottelu on ymmärrettävää, koska yhden varusmiehen flunssa voi aiheuttaa kymmenien tai jopa yli sadan varusmiehen karanteenin ja lomien pitkänkin lykkääntymisen, kertoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroos tiedotteessa.

Varuskunnassa terveysturvallisuutta heikentää muun muassa yhteisasuminen, joten pikainen mahdollisuus saada rokote on liiton mielestä erityisen tärkeää heti, kun perusterveiden rokottaminen alkaa.

– Kysymys on myös kansallisesta turvallisuudesta, sanoo Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen.