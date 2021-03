Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Porvoo hävisi kisan Nesteen uudesta jalostamosta – Jussi Saramo: ”Ratkaisu on todella surkea”

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjojhtaja Jussi Saramo toivoo, että Nesteen päätös saisi kaikki huomaamaan yhteisen omistuksen merkityksen.

Opetusministeri Jussi Saramo pitää todella surkeana Nesteen päätöstä rakentaa uusiutuvan dieselin jalostamo Porvoon asemesta Hollannin Rotterdamiin. Neste tiedotti päätöksestä maanantaina.

Neste perustelee Rotterdamin valintaa kustannuksilla, joissa ero Rotterdamin hyväksi on yhtiön mukaan merkittävä.

Saramo huomauttaa Twitterissä, että Suomi vaurastui perustamalla talouden perustaksi vahvoja valtionyhtöitä. ”Esimerkiksi Nesteen kaltaista timanttia ei olisi koskaan tänne syntynyt yksityisellä rahoituksella.”, Saramo kirjoittaa.

Saramo valittelee, että Nesteestä valtio on myynyt enemmistöosuuden pois alihintaan. Hän pitää tärkeänä, että valtio pystyisi yhä myös omistajana ajamaan kansakunnan yhteistä etua. Sijainnille ja pörssilogiikalle kun Suomi ei voi mitään.

– [Nesteen] Ratkaisu on todella surkea ja toivottavasti osaltaan herättää kaikki huomaamaan yhteisen omistuksen merkityksen. Merkitystä on toki myös taloudellisestikin - mitä enemmän on myyty tuottavaa omaisuutta pois, sen enemmän olemme nettona velkaantuneet, Saramo tiivistää Twitterissä.

