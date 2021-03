Lehtikuva/Roni Rekomaa

Reilu pari viikkoa sitten Helsingin kaupunginvaltuusto päätti leikata Helsinki-lisän, ja näin monien perheiden tulot alenevat. Vasemmistoliitto ei hyväksynyt tätä leikkausta ja samoin muutama pieni puolue.

Helsingissä on valtavasti köyhiä perheitä, köyhiä eläkeläisiä, köyhiä yksinhuoltajia, köyhiä pitkäaikaissairaita ja köyhiä nuoria ihmisiä, jotka voivat huonosti. Kovasti itse luulen, että vuonna 2021 lukuisat köyhät lapsiperheet Helsingissä joutuvat hakemaan Kelasta perustoimeentulotukea vuokriin, lääkkeisiin ja ruokaan, kun Helsinki-lisä poistuu. Muutenkin monet köyhät perheet saavat Kelasta perustoimeentulotukea, kun köyhyys lisääntyy Suomessa.

Meillä Helsingissä suurimmat puolueet eivät aja heikossa asemassa olevien ihmisten asiaa. Joka vuosi eriarvoisuus lisääntyy ihmisten kesken niin Helsingissä kuin myös koko Suomessa. Esimerkiksi Hurstin leipäjonossa on joka ikinen arkipäivä satojen metrien jono, kun köyhät ihmiset joutuvat hakemaan jokapäiväisen leipänsä leipäjonosta, kun heillä ei ole rahaa ruokaa eikä elämiseen.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on saanut muutamia kertoja arvostelua siitä, että se on liian matala eikä riitä normaaliin elämiseen. Nyt sosiaaliturvan uudistus vie noin seitsemän vuotta, kun sitä uudistetaan eduskunnassa.

Maailman suurimmissa kaupungeissa rikkaat ihmiset asuvat turva-aitojen takana suojassa, kun köyhiä ihmisiä on niin valtavan paljon suurkaupungeissa. Rikollisuus lisääntyy, kun köyhillä ei ole rahaa juuri mihinkään. Kalifornia on Yhdysvaltojen rikkain osavaltio, mutta siellä kymmenet tuhannet ihmiset asuvat kadulla. Onneksi Suomessa kuitenkin esimerkiksi talvella on suurissa kaupungeissa majoitus yön yli eikä tarvitse nukkua kadulla, mutta meilläkin on yli 5 000 ihmistä ilman asuntoa.

On ihan selvä asia, että jokainen ihminen voi paljon paremmin meillä Suomessa ja myös Helsingissä, kun on vähemmän niitä ihmisiä, jotka voivat huonosti.

Mika Lille

Helsinki