Susanna Mattila

Soberisti on päihdehoitomenetelmä naisille

Alkoholinkäyttö

Naisten alkoholinkäyttö on lähes kuusinkertaistunut 40 vuodessa. Naisten kuluttaman alkoholin osuus on kasvanut viidessä vuosikymmenessä 12 prosentista 27 prosenttiin. Naisten eniten alkoholia käyttävä ikäryhmä, 15-29-vuotiaat, joka käyttää nyt alkoholia saman verran kuin miehet keskimäärin käyttivät vuonna 1968. 20 prosenttia työssäkäyvistä miehistä ja 10 prosenttia naisista täyttää alkoholiriippuvaisen kriteerit.

Naisten alkoholiongelmat ovat yleistyneet viimeisten vuosikymmenten aikana, apua voi olla vaikea saada ja se on harvoin naisille suunnattua.

Kymmenen prosenttia työssäkäyvistä naisista täyttää alkoholiriippuvaisen kriteerit. Ira Koivu oli aikaisemmin yksi heistä.

– Minulla oli omalle ikäpolvelle ihan normaali kostea nuoruus, samoin opiskeluaika. Ongelmaksi alkoholi muuttui vasta, kun aloin tissutella yksin paetakseni ahdistavia tunteita ja silloin tällöin juotu viinilasillinen muuttui jokailtaiseksi pulloksi.

Monien naisten tavoin hänenkään juomisensa ei näkynyt ulospäin. Ongelmaa Koivu kompensoi urheilemalla ja elämällä muuten terveellisesti.

Raitistumisprosessi käynnistyi vuonna 2011, kun Koivu näki akateemisen tutkimuksen, jonka mukaan on mahdollista oppia kohtuukäyttäjäksi, jos alle 40-vuotiaana on neljä kuukautta juomatta. Koivu päätti kokeilla, ja pääsikin yksin tissuttelusta. Neljän vuoden päästä alkoi taas tehdä mieli juoda yksinkin, ja silloin hän alkoi valmistella itseään lopulliseen päätökseen.

– Etsin tietoa ja psyykkasin itseäni ahkerasti, ja marraskuussa 2015 sitten lopetin. Se oli yllättäen ihanaa ja helppoa.

Vapaa viinistä

Raitistuttuaan Koivu alkoi kirjoittaa aiheesta kirjaa, jollaista itse olisi kaivannut lopettamispäätöksen tueksi.

– Kirjastoissa oli ainoastaan hyllymetreittäin tarinoita ojan pohjalta, jotka päättyivät siihen, kun raitistuttiin. Minä janosin tietoa siitä, mitä tapahtuu raitistumisen jälkeen. Sellaista kirjaa ei löytynyt, joten kirjoitin sen itse.

Vapaa viinistä -kirjassa hän kertoo, miltä raitistumisen jälkeen tuntuu missäkin vaiheessa. Mukana on myös tutkittua tietoa ja raitistuneiden naisten tarinoita. Kirja julkaistiin vuonna 2016.

– Olen saanut kirjasta aivan valtavasti palautetta. Moni on raitistunut sen avulla. Sain kuulla, että päihdepiireissä kritisoitiin, että miten se jo nyt kirjoittaa kirjaa, retkahtaa kuitenkin. Mutta se kirja piti kirjoittaa raittiuteen rakastuneena, siksi se toimii.

Ihmisellä ei tarvitse olla ongelmia alkoholin kanssa ruvetakseen raittiiksi.

– Raitis elämä ei ole kuivaa ja ankeaa vaan iloista ja pirskahtelevaa, Koivu toteaa.

Kirjasta saatu palaute vahvisti sen minkä Koivu oli tiennytkin: naiset kaipaavat kipeästi erilaista vaihtoehtoa riippuvuudesta vapautumiseen. Hän alkoi kehittää verkkovalmennusta kaltaisilleen, jotka eivät halua leimautua alkoholisteiksi eivätkä motivoidu pelosta vaan ilosta ja vapaudesta. Syntyi Soberisti ja sen ”Helposti ja ilolla” -metodi.

Miehinen maailma

Tilausta naisten omalle vieroitustavalle on, sillä suosituin kahdentoista askeleen ohjelma on kehitetty jo 85 vuotta sitten nimenomaan miehille.

– Ohjelma perustuu yhden miehen, Bill Wilsonin, hallusinogeenipäissään keksimiin ajatuksiin, ja se kehitettiin ylisuureen egoon sairastuneille alkoholistimiehille, jotka luulivat Wilsonin tavoin olevansa jumalia. Opit eivät ole muuttuneet yhtään tähän päivään mennessä.

– Päihderiippuvaiset naiset tarvitsevat jotain ihan muuta: itsemyötätuntoa ja omien rajojen kunnioittamista. Toisille toimii 12 askeleen metodi, toisille se on raitistumisen este.

Ennen kaikkea Koivu tähdentää sitä, että alkoholiongelmaan ei ole olemassa vain yhtä lääkettä, vaan mikä tahansa toimiva tapa on hyvä.

Ajatus ikuisesta alkoholismista ei innosta Koivua.

– Eihän entinen tupakoitsijakaan ole nikotinisti. Miksi alkoholin jättänyt olisi loppuelämänsä alkoholisti? Alkoholismi-sanalla haluamme tehdä pesäeroa meihin normaalijuojiin ja noihin ongelmajuojiin. Lokerointi ja leimaaminen ei auta ketään.

– Kun vapauttaa itse itsensä alkoholista, tekee työtä omien uskomustensa kanssa ja luottaa itseensä, niin ei ole pelkoa repsahtaa.

Alkoholista luopumista harkitseville Koivu suosittelee tipattoman tammikuun sijaan neljän kuukauden raittiutta.

– Tipaton tammikuu on monelle pahasta. Ensin juodaan joulukuussa varastoon ja helmikuussa pitää juoda tammikuun verran takaisin. Kannattaa olla pidempään kuivin suin, että hermosto pääsee palautumaan ja onnellisuushormonit hyrräämään.

Helpottava raittius

Tiina, 48 on yksi Koivun metodilla raitistuneista.Hänen kohdallaan alkoholista tuli ongelma neljänkympin korvilla.

– Alkoholinkäyttö lisääntyi pikkuhiljaa, ensin muutama saunaolut enemmän viikonloppuna, sitten se tuli mukaan arki-iltoihin ja muutama lasi viiniä viikonloppuihin, kunnes oltiin tilanteessa, jossa saunaolut oli melkeinpä jokailtainen eikä pänikällinen viiniä riittänyt viikolla tai viikonloppuna, hän kertoo.

Alkoholin liiallisen käytön hän tiedosti jo aiemmin, mutta lopullisen herätyksen teki työterveystarkastuksessa saatu verikokeen tulos, jossa pitkäaikaisesta alkoholinkäytöstä kertova arvo oli koholla.

– Se oli äärimmäisen nolo tilanne, ja yritin kovasti selitellä ja ihmetellä, että miksiköhän se nyt noin oli pompannut, enhän minä nyt liikaa käytä.

Tiinan tarina on samanlainen kuin monen muunkin naisen. Alkoholia käytetään kotona, eivätkä ulkopuoliset välttämättä tiedä asiasta. Työnsä Tiina hoiti, vaikka jotkin aamut alkoivat hieman väsynein silmin ja krapulassa.

”Minusta ei ole kohtuukäyttäjäksi vaan korkki on laitettava kiinni lopullisesti.”

Ennen lopettamispäätöstä hän oli osallistunut erilaisiin tipattomiin haasteisiin.

– Kaikki kaatui aina siihen, kun loppupäivämäärä tuli ja juominen lähti taas lapasesta. Näiden kokeilujen ansiosta tiedän, että minusta ei ole kohtuukäyttäjäksi, vaan korkki on laitettava kiinni lopullisesti. Tämä kerta on ollut hyvinkin erilainen edellisiin kertoihin verrattuna, koska nyt ei ole mitään päivämäärää, mihin asti olen juomatta, ja stressi päivän lähenemisestä on poissa. Ajatus siitä, että minun ei enää tarvitse juoda, helpottaa oloa huimasti.

Tiina sanoo, että parasta metodissa on se, ettei ketään tuomita tai moitita.

– Häpeä omasta juomisesta oli ainakin itselläni tosi vahva, ja se, ettei kukaan moittinut heikoksi tai huonoksi, oli iso asia.

– Nostan hattua niille, jotka pystyvät alkoholin kohtuukäyttöön, mutta jos oma alkoholinkäyttö mietityttää tai huolestuttaa, kannattaa ehdottomasti harkita siitä luopumista. Mitään ei menetä, kun korkin sulkee, päinvastoin elämään tulee valo ja ilo takaisin.

