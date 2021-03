IPS/Manipadma Jena

Maailman suurinta demokraattista valtiota uhkaa maineen menetys.

Satojen tuhansien intialaisten maanviljelijöiden mielenosoitus Delhin liepeillä on ollut käynnissä jo kuukausia, mutta muu maailma on kiinnittänyt siihen huomiota vasta Rihannan ja Greta Thunbergin kaltaisten kansainvälisten kuuluisuuksien otettua sosiaalisessa mediassa kantaa protestoijien puolesta. Viljelijät vastustavat uusia maatalouslakeja, jotka muun muassa poistavat ruokaviljan tuottajille maksettavan vähimmäishinnan.

Rihannan ja kumppanien Twitterissä jakamien tukiviestien jälkeen Intian julkisesta kuvastaan tietoinen hallitus alkoi huolestua maan kansainvälisestä maineesta. Sitä rasittaa myös Freedom House -järjestön tuore arvio Intian luisumisesta vapaasta vain osittain vapaaksi ja entistä vähemmän demokraattiseksi valtioksi.

Pääministeri Narendra Modi sanoi, että maanviljelijät ovat ”puhtaita” ja viattomia ammattiagitaattorien uhreja. Hallituksen masinoimat trollit ja diplomaatit puolestaan hyökkäilevät viljelijöiden puolustajia vastaan kaikkialla maailmassa.

Twitter ja Google alistuivat



Intian sisällä Modin hallitus käyttää vaikutusvaltaansa, jotta virallinen kertomus vallitsisi hallituksen kontrolloimien televisiokanavien lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Virallisen kertomuksen mukaan kaikki toisinajattelu on vastoin kansallista etua.

Virallista totuutta on ajettu muun muassa sulkemalla internet protestialueella ja suodattamalla sosiaalisen median visuaalista sisältöä. Esimerkiksi kuvia suurista mielenosoittajajoukoista on kuvankäsittelyn keinoin tehty vähemmän vaikuttaviksi.

Twitteriä on painostettu uhkaamalla sen intialaisia työntekijöitä vankilalla. Twitter oli aluksi vastahankainen, mutta taipui painostukseen, samoin Google. Google on luovuttanut valtiolle tietoja ilmastoaktivistien protestoijien tueksi luomasta nettityökalusta ja sen käyttäjistä.

Korporaatiovalta pelottaa



Pääministeri on myös yrittänyt vakuuttaa protestoijille, ettei tuotteista maksettavia vähimmäishintoja sittenkään poisteta. Koska luottamus hallituksen ja maanviljelijöiden väliltä on kadonnut, pelkkä lupaus ei viljelijöille riitä. He haluavat, että asia kirjataan lakiin. Heille annettuja lupauksia on ennenkin petetty.

Protestoijien suurin pelko on, että lakiuudistukset tekevät pienviljelystä kannattamatonta ja että he sen seurauksena menettävät maansa suuryrityksille. Niiden toimialat ulottuvat tekstiiliteollisuudesta telekommunikaatioon.

Punjabin osavaltiossa maanviljelijöiden epäluulo korporaatioita kohtaan on johtanut satojen kännykkämastojen tuhoamiseen vastarinnan eleenä.

Mielenosoittajat ovat muutenkin tehneet asialleen hallaa. Tammikuisen traktorimarssin yhteydessä jotkut turvautuivat väkivaltaan. He tunkeutuivat Delhin symboliarvoltaan suureen Punaiseen linnoitukseen ja nostivat sen lipputankoon Intian lipun sijaan sikhien omaa valtiota ajavien lipun.

Toimittajia syytetään kansankiihotuksesta



Marssin jälkeen protestoijat on yritetty pitää poissa pääkaupungista. Heidän esteekseen on rakennettu sementtimuureja, levitetty piikkilankaa ja upotettu nauloja maanteihin.

Lisäksi on hallitus on vaikeuttanut median yhteydenottoja maanviljelijöihin. Toimittajien täytyy kävellä toistakymmentä kilometriä myllätyillä maanteillä, selvitä piikkilanka-aidoista ja poliisien häirinnästä. Mielenosoituksista raportoineita toimittajia on myös pidätetty ja syytetty kansankiihotuksesta.

Heti traktorimarssin jälkeen seitsemän päätoimittajaa sai syytteen kansankiihotuksesta, kun he olivat twiitanneet yhden mielenosoittajan kuolleen yhteenotossa poliisin kanssa. Twiitit pohjautuivat väärään tietoon, ja päätoimittajat asianmukaisesti poistivat ne oikeaa tietoa saatuaan, mutta syytteet jäivät voimaan.

Vastarinta ei laannu



Vastarinta maatalouslakeja kohtaan jatkuu tiukkana Delhin lisäksi Punjabissa, Haryanassa, Rajasthanissa ja Uttar Pradeshissa. Suuria väenkokouksia järjestetään kylissä ja pikkukaupungeissa kautta Pohjois-Intian.

Punjabin pääministeri Amarinder Singh on vedonnut keskushallitukseen, jotta se keksisi jonkin ratkaisun, jonka protestoijat voisivat hyväksyä ja palata koteihinsa kasvojaan menettämättä. Muuten mielenosoitukset jatkuvat loputtomiin ja Intian vaikeuksissa oleva demokratia muuttuu entistäkin epävapaammaksi.

