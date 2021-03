Emma Grönqvist

Vasemmistolle tärkeitä ovat pitkän aikavälin rakenteelliset uudistukset.

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo moitti suomalaista talouskeskustelua lauantaina vasemmistoliiton puoluevaltuustolle pitämässään linjapuheessa. Saramo huomautti, että keskustelu on jumiutunut työvoiman tarjonnan lisäämiseen, mikä käytännössä tarkoittaa leikkauksia sosiaaliturvaan.

Tarjonnan sijaan ongelma on tällä hetkellä kysyntä, hän sanoi. Hallitus on torjunut työttömyyden kasvua juuri ylläpitämällä kysyntää.

– Oikeisto puhuu lähinnä näistä tarjontatoimista, kun se viikosta toiseen vaatii työllisyystoimia. Meille tärkeintä nykyhetken työllisyyden ylläpitämisen lisäksi ovat pitkän aikavälin rakenteelliset uudistukset, joilla luodaan työllisyyttä pitkälle tulevaisuuteen. Sellaisia päätöksiä ovat esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen ja jatkuvan oppimisen uudistus, Saramo linjasi.

”Haluamme tukkia turhat verovuodot”

Saramo nosti esiin, että joka vuosi lähes joka kuudes nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa. Enemmistö heistä on jäänyt työttömäksi.

– Koulutusta parempaa tulevaisuusinvestointia ei ole. Oikeiston raivoisasti vastustama oppivelvollisuusuudistus tulee maksamaan itsensä takaisin ja paljon enemmän – tätä mieltä ovat olleet jopa elinkeinoelämän omat ekonomistit.

ILMOITUS

– On järkyttävää, että joidenkin mielestä meillä on varaa syrjäyttää pysyvästi niin monta nuorta. Olemme menettäneet valtavan potentiaalin ja samalla näiden nuorten usko tulevaisuuteen, yhteiskunnan toimivuuteen ja omaan itseen on ollut koetuksella, Saramo paalutti.

Verovuodot tukkoon

Saramo käsitteli puheessaan myös vasemmistoliiton maaliskuun alussa julkaisemaa kuntatalousohjelmaa. Siinä puolue esittää keinot kerätä miljardi euroa lisää valtion kassaan. Oikeistosta ohjelma sai täystyrmäyksen, koska siinä esitetään veronkorotuksia ja verotuksen porsaanreikien tukkimista.

– Me haluamme tukkia turhat verovuodot, oikeudenmukaistaa verotusta ja ohjata rahat parantamaan kaikkien ihmisten arkea. Tällä hetkellä keskituloiset palkansaajat maksavat usein suuremmalla prosentilla tuloveroja kuin suurimpia pääomatuloja saavat.

Saramon mukaan verotusta korjaamalla voitaisiin auttaa kuntia, joista suurin osa kärvistelee talousvaikeuksien alla. Monessa kunnassa palveluita on leikattu jo pitkään, minkä lisäksi niissä suunnitellaan uusia leikkauksia.

– Kuntien taloudellinen tilanne oli monessa kunnassa vaikea jo ennen koronaa, ja koronan myötä työttömyys, lomautukset ja yritystoiminnan vaikeudet heijastuivat kuntien verotuloihin. Valtio on avokätisesti tukenut kuntia kriisin keskellä, jottei yksikään kunta ole joutunut leikkaamaan palveluista koronan takia. Kuntatalouden vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin toimia myös pitkälle ajanjaksolle.

Ei leikkauksille

Saramo käsitteli puheessaan myös Suomen koronapolitiikkaa. Täsmäelvytyksellä on estetty talouden romahdus, ja velanoton avulla on pidetty työllisyyttä yllä.

EU:n mittapuulla Suomi on elvyttänyt monia muita maita vähemmän, mutta toimet ovat asti tähän riittäneet, kuului viesti. Saramo huomautti, että samalla linjalla on syytä jatkaa. Asia noussee esille huhtikuussa hallituksen kehysriihessä.

– Leikkausten tielle lähteminen tarkoittaisi huonon kierteen laukaisemista. Se tulisi kalliiksi paitsi hyvinvoinnin laskuna, myös taloudellisesti, Saramo linjasi.

Hyvä lukija! Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme, joka on nyt saatavissa myös digilehtenä. Sähköinen tilaus astuu heti voimaan, ja pääset lukemaan koko lehden. Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon. Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia! Digilehti nyt tarjoushintaan 4,90 € / kuukausi.