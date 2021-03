Lehtikuva/Miguel Medina

Astra Zenecan vaikeudet jatkuvat: Rokotetoimitukset takkuavat, yhä useampi maa on keskeyttänyt rokotukset

Suomessa tilannetta seurataan.

Thaimaa ilmoitti perjantaina keskeyttävänsä toistaiseksi rokotukset Astra Zenecan koronarokotteella mahdollisen veritulppariskin vuoksi.

Maan terveysviranomaisten mukaan kyseessä on varotoimi, vaikka yhteyttä rokotteen ja veritulppien välillä ei toistaiseksi ole todistettukaan.

Astra Zenecan rokotteen paneminen jäihin sai myös maan pääministerin Prayut Chan-O-Chanin perumaan televisioesiintymisensä, jonka aikana hänen oli määrä julkisesti ottaa koronarokote.

Veritulppatapausten tutkinta jatkuu.

– Rokotusten on oltava turvallisia thaimaalaisille, ei tässä ole syytä hätäillä, perusteli maan rokoteryhmää neuvova asiantuntija Piyasakol Sakolsatayadorn.

Useat maat keskeyttivät

Torstaina Tanska, Norja, Islanti, Italia ja Romania keskeyttivät toistaiseksi rokotukset Astra Zenecalla kokonaan tai lopettivat nykyisen rokote-erän käytön veritulppariskin vuoksi. Jo aikaisemmin useat maat olivat toimineet samoin.

Euroopan lääkevirasto (EMA) kuitenkin linjasi, että yhtiön koronarokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu. Muun muassa Britannia, Australia, Meksiko ja Filippiinit ovat kertoneet jatkavansa Astra Zenecan rokotteen käyttöä.

Suomessa lääkealan turvallisuuskeskus Fimean mukaan Astra Zenecan koronarokotteen käyttöä jatketaan toistaiseksi kuten tähänkin asti.

Torstaihin mennessä Suomessa ei ollut raportoitu yhtäkään rokotteeseen liittyvää veritulppatapausta. Fimean mukaan tilannetta seurataan sen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Rokotteista yhä pulaa

Astra Zenecalla on vaikeuksia myös rokotetoimituksissa. Ruotsalais-brittiläinen lääkeyhtiö on toimittamassa EU-maille kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä noin 76 miljoonaa rokoteannosta suunnitelluista 180 miljoonasta annoksesta. Uutistoimiston tiedot perustuvat yksittäisen EU-maan toimitusennusteisiin, jotka on suhteutettu EU:n tasolle unionin rokotehankintaohjelman jakeluperiaatteisiin pohjautuen.

Yhtiön oli kuitenkin tarkoitus paikata vajetta muun muassa Yhdysvalloista ja Intiasta saatavilla annoksilla. Bloombergin ja TT:n mukaan Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström on kertonut yhtiön sittemmin ilmoittaneen, että vientikiellot estävät tämän.

Reutersin EU-lähteiden mukaan Yhdysvallat on kertonut EU:lle, ettei Astra Zenecan Yhdysvalloissa valmistettuja rokotteita kannata odottaa saapuvan lähiaikoina unionin alueelle.

Lisäksi Astra Zenecan oli määrä hakea lisäannoksia Britanniasta, mutta myös tämä on estynyt, mikä johtuu sopimuksellisista seikoista.

Bergströmin mukaan kyseisistä maista oli onnistuttu löytämään yhteensä noin 75 miljoonaa lisäannosta toisen vuosineljänneksen varalle, mutta toimitukset EU:lle eivät nyt onnistu.