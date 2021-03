Lehtikuva/Attila Kisbenedek

Nykyisellä aikataululla Huuhkajat pelaisivat kisojen avausottelunsa päivää ennen kuntavaaleja.

Vuosi sitten tähän aikaan futisniilot ympäri maailman kokivat erikoista yhteisöllisyyttä tuijottaessaan tuskaisen hitaasti liikkuvaa punaista sisäänpääsypalkkia Uefan lippujärjestelmässä. Tänä vuonna ihmetelty on lähinnä tartuntatilastoja, eikä ensi kesäksi siirrettyjen miesten EM-kisojen kohtalosta ole vieläkään lopullista tietoa.

Globaalin pandemian oloissa urheilutapahtumat eivät ole prioriteettilistan kärjessä, mutta kesän lähestyessä itse kukin kaipaisi jo edes jotain vihjettä kisojen järjestämistavasta.

Toistaiseksi Uefa on viestinnässään pitänyt kiinni alkuperäisestä suunnitelmastaan järjestää kisat 12 eri maassa. Henkilökohtaisesti olen ollut koko ajan sitä mieltä, että tämä oli kuolleena syntynyt idea, enkä näe moista mitenkään mahdollisena etenkin, kun koronatilanne vaihtelee rajusti maiden kesken.

On ymmärrettävää, että jalkapalloliitto haluaa katsoa kaikki mahdolliset kortit ennen lopullisen päätöksen tekoa, mutta aikataulujen venyminen on avannut kisamaille mahdollisuuksia politikointiin ja sopan hämmentämiseen tavalla, joka on omiaan sekoittamaan kisaturistien ajatuksia.

Viime päivinä on herännyt pohdintoja siitä, voitaisiinko kisat järjestää kokonaisuudessaan yhdessä maassa. Britannian pääministeri Boris Johnson ehti jo ottaa tästä ilon irti ja toivotti futisväen tervetulleeksi sumusaarille.

ILMOITUS

Briteissä pelaaminen voisi toki hyvinkin olla kesällä mahdollista: maan rokotusohjelma on toiminut erinomaisesti ja virus on saatu varsin hyvin kuriin. Paikallisen jalkapalloliiton pomo joutui kuitenkin julkisesti toppuuttelemaan intoilua ja huomauttamaan, että mitään neuvotteluja moisesta ei tosiasiassa ole käyty.

Oman muuttujansa kisoihin tuovat myös ihmisoikeuskysymykset. Suomen alkulohkon otteluista kaksi on tarkoitus pelata Pietarissa, ja etenkin nyttemmin vangitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kohtelu sekä häntä tukevien mielenosoitusten väkivaltainen tukahduttaminen on saanut monen miettimään kisamatkan turvallisuutta.

Jääkiekon MM-kisat ehdittiin jo siirtää pois Valko-Venäjältä maan surkean ihmisoikeustilanteen vuoksi. Mielessä on käynyt, voisiko sama tapahtua myös Venäjän suhteen. Itse asiassa Vasemmistonuoret vaatikin jo viime kuussa, etteivät Huuhkajat pelaisi Pietarissa.

Järjestön ensimmäinen varapuheenjohtaja Mari Ikonen kommentoi tiedotteessa, että Putinin kohtelu silkkihansikkain muihin diktaattoreihin verrattuna on kestämätöntä. Kovin todennäköistä kisojen siirtäminen pois Venäjältä ei kuitenkaan liene.

Vaikka kisat voitaisiinkin pelata alkuperäisen ohjelman mukaan, on yleisön pääsy katsomoihin epävarmaa. Tämä ei ole Uefasta kiinni, vaan päätöksen katsojista tekevät kunkin maan hallitukset alueellisen tautitilanteen mukaan. Yksi vaihtoehto olisi järjestää kisat vain niissä maissa, joiden päätöksentekijät ovat valmiit sallimaan yleisön pääsyn katsomoihin.

Toinen kysymys on sitten se, koskisiko tämä vain kotiyleisöä vai myös vieraskannattajia ja muita turisteja – ja mitä ennakkojärjestelyjä vierailijoilta vaadittaisiin. Viime keväänä suomifanit tuskailivat Pietariin vaadittavan, myös viisumina toimivan FAN ID:n hankkimisen kiemuroiden kanssa. Voi olla, että tulevia reissuja varten tarvitaan tämän lisäksi myös rokotustodistus.

Olen luottavainen sen suhteen, että tavalla tai toisella kisat saadaan vietyä ensi kesänä läpi. Kuitenkin kuntavaalien siirtyminen kahdella kuukaudella toi kisaturistin näkökulmasta peliin yhden muuttujan lisää: nykyisellä aikataululla Huuhkajat pelaisivat kisojen avausottelunsa Kööpenhaminassa 12.6. – päivää ennen kuntavaaleja.

Toveri Arhinmäki ehti jo Twitterissä pilke silmäkulmassa älähtää, että eikö oikeusministeriössä ole vilkaistu kalenteria lainkaan – tuo viikonloppuhan on varattu futikselle jo ajat sitten! Ennakkoäänestys on toki mahdollinen, mutta entäpä vaalitoimitsijat? Joka tapauksessa on mahdollista, että Vasemmiston vaalivoittoa juhlitaan tällä kertaa poikkeuksellisen laajasti myös faniporukoissa jossain päin Eurooppaa – ja toivottavasti samalla myös Suomen menestystä.

Viikon vakiolapulla on brittifutista. Rivin peliaika päättyy lauantaina 13.3. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 1(X), 2(X), 1, 2(1), 1(X), 2(X), 2, 1, 2, 1, 1(X).