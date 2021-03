Lehtikuva/Roni Rekomaa

Päätös kuntavaalien siirtämisestä tehtiin viimein. Päätöksen venyminen ja veivaus eri suuntiin eivät mairittele oikeusministeriötä, mutta hyvä, että ratkaisu saatiin lopulta tehtyä. Parin kuukauden siirto ei lopulta ole kauhean iso asia, kun vaakakupissa on ihmisten terveys.

Iso asia sen sijaan on se, mistä vaalien siirtyminen lopulta johtuu. Se ei johdu hallituksesta, eikä edes koronasta, joka on lopulta oire oikeasta sairaudesta. Tämä sairaus on luontokato.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä tiivisti helmikuussa KU:n haastattelussa, että korona on vakava varoitus luontokadosta. Kun ihminen jatkuvasti valtaa uutta elintilaa, kasvaa riski, että eläinperäiset sairaudet siirtyvät ihmisiin. Näin kävi koronan kanssa.

Tämän vuoksi tiedotusvälineidenkin pitää seurata entistä tiiviimmin luontokadon ja ilmastokriisin vaikutuksia. Yhdessä ne muodostavat eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle, johon ei yksittäisellä rokotteella voi vastata.

Siksi Kansan Uutiset tulee jatkossa kysymään aina peruskysymyksen: miten tämä sopii luontokadon ja ilmastokriisin ravistelemaan uuteen maailmaan? Kyse on perusasiasta, joka ei todellakaan riitä, mutta kysymme sen silti.

ILMOITUS

Ilmastokriisin suhteen kuulee usein sanottavan, että teknologia ratkaisee päästöongelman. Vaikka miljardöörit, viimeksi Bill Gates Helsingin Sanomissa, houkuttelevat meitä näillä makeiskoreilla, annamme heidän pitää ne. Vastausta luontokatoon ei heiltä kuulu. Teknologia ei tule yksin maailmaa pelastamaan, siihen vaaditaan järjestelmätason muutosta.

Moni asia on vaadittavan muutoksen suhteen avainasemassa – yksi niistä on talouspolitiikka. Siinäkin vaaditaan uutta painotusta, kun jatkuvan kasvun maailma on osoittautunut mahdottomaksi. Kun valtiovarainministeriö kertoo näkemyksistään, tulee meidän haastaa ne. Miksi tämä on näin?

Vanha maailma on kuolemassa, mutta uusi ei ole vielä syntynyt. Sen synnyttämisessä Kansan Uutiset haluaa olla mukana. Sanomme kyllä internationalismille, ei tunkkaiselle sisäänpäin katsomiselle.

Kansan Uutisilla on hieno historia. On suuri kunnia lähteä viemään lehteä eteenpäin. Samalla vastuu on suuri, jotta lehden tulevaisuus pysyy hienona.

Päätoimittaja