Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Paavo Arhinmäki pitää tapausta vakavana.

KU kertoi aiemmin tällä viikolla, että perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat ovat levittäneet valeviestiä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajasta Paavo Arhinmäestä. Arhinmäen väitetään kirjoittaneen Twitteriin, että kuntavaalien siirtäminen johtaa toivottavasti äärioikeiston kannatuksen laskuun. Mitään tällaista viestiä Arhinmäki ei ole kirjoittanut.

– Tällaisilla valheellisilla kuvamanipulaatioilla halutaan vahvistaa sitä kuvaa, jota perussuomalaisten johto on jo viikkoja vihjaillut, että vaalien siirto tehtäisiin poliittisista syistä. Perussuomalaisten puoluesihteeri on istunut läpi kaikki kokoukset, joissa kaikkien puolueiden puoluesihteerit ovat edistäneet vaalien järjestelmistä turvallisesti ja alkuperäisessä aikataulussa, Arhinmäki kirjoitti Facebookiin, kun valeviesti alkoi levitä.

Keskiviikkona tapaus sai vakavampia piirteitä, kun valheellista viestiä siteerattiin Ylen Politiikkaradiossa. Arhinmäen tietoon tapaus tuli torstaina, ja hän nosti sen esiin Twitterissä.

Tuossa kuvamanipuloidussa ”twiitissä” on mm. 100 merkkiä enemmän kuin twitteriin mahtuu. Onko siis lähetyksessä siteerattu perussuomalaisten levittämää valheellista kuvamanipulaatiota minun kirjoittamana? Tässä alkuperäinen twiitti:https://t.co/QWhDqFxuXG — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) March 11, 2021

Arhinmäki pitää inhimillisenä, että kaikille sattuu välillä virheitä. Arhinmäen mukaan kyseessä on kuitenkin vakava asia, koska Ylessä meni läpi tökerö kuvamanipulaatio.

Kaikille tietenkin sattuu inhimillisiä virheitä. Tämä on vakava asia siksi, koska näyttää miten valheet uivat sosiaalisesta mediasta myös luotettavina pidettäviin medioihin. Tämä on juuri sitä, mihin tökeröillä valheilla pyritään. Siihen että totuus ja valheet sekoittuvat. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) March 11, 2021

Valheellinen Twitter-viesti on monella tapaa tökerö. Se on muun muassa yli sata merkkiä pitempi kuin Twitteriin on mahdollista kirjoittaa. Tästä huolimatta valhe on levinnyt laajalle.