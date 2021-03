Lehtikuva/Markku Ulander

Suomessa on ylitetty puolen miljoonan rokotetun raja.

Hallitus kokoontui iltapäivällä käsittelemään muun muassa rokotetilannetta. Ennen iltakoulun alkua pääministeri Sanna Marin kommentoi mahdollisten liikkumisrajoitusten tämän hetkistä tilannetta. Niiden osalta valmistelutyötä tehdään, jos tulee tilanne, että rajoitukset ovat välttämättömiä. Mitään yksittäistä mittaria ei ole, milloin niihin jouduttaisiin turvautumaan.

– Kun me puhumme ihmisten perusoikeuksien näinkin voimakkaasta rajoittamisesta, niin näiden toimien olisi oltava aivan välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja vaikuttavia, Marin kertoi.

Hän sanoi, ettei kukaan halua joutua liikkumisrajoitusten säätämiseen.

– Sen vuoksi me olemme ottaneet käyttöön tällä viikolla rajoitustoimenpiteitä varhaisessa vaiheessa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna juuri siksi, että emme joutuisi turvautumaan näin painaviin toimiin.

Jos liikkumisrajoituksiin joudutaan, Marin lupasi kansalaisille yksityiskohtaiset vastaukset kaikkiin niihin liittyviin kysymyksiin. Hän sanoi keskustelun varmasti hämmentävän ihmisiä ja korosti, että hallitus ei ole päättänyt mitään, mutta kaikkeen varaudutaan.

”THL:n luvut eivät ulkoavaruudesta”



Pääsiäiseen on aikaa kolme viikkoa. Marinin neuvo on välttää kaikkea ei välttämätöntä matkustamista myös silloin.

– Pitää nyt ymmärtää, että tämä tilanne on vakava. Me olemme brittimuunnoksen kanssa tekemisissä. Se leviää tehokkaammin ja nopeammin, ja on mahdollisesti vaarallisempi. Jokaisen kansalaisen on syytä omassa toiminnassaan huomioida tilanteen vakavuus.

THL esitti viime viikonloppuna laskelmia, joiden mukaan päivittäiset tartunnat voivat nousta yli 2 000:sta jopa yli 11 000:een. Marinin mukaan luvut eivät ole tulleet mistään ulkoavaruudesta.

– Jos meillä olisi Suomessa Viron tilanne, meillä olisi 5 000–6 000 tartuntaa päivässä. Kyllä meilläkin voi tilanne pahentua, jos me emme toimi. Sen takia me toimimme, jotta tilanne ei menisi pahemmaksi.

Uusia rajoittamistoimia hallitus käsittelee huomenna torstaina, mutta ei välttämättä tee niistä päätöksiä.

Puoli miljoonaa rokotettu



Suomessa on ylitetty puolen miljoonan rokotetun raja. Ensimmäinen koronarokoteannoksen saaneita on nyt yli 515 000. Määrä on kasvanut eilisestä noin 25 000:lla. Toisen annoksen on saanut runsaat 85 000 ihmistä.

Rokotekattavuus Suomessa on koko väestössä ensimmäisen annoksen osalta 9,2 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,5 prosenttia.

Suomessa todettiin keskiviikkona kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja 779 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 452 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.