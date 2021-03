Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Aiemmin maaliskuussa sisäministeri Maria Ohisalosta levitettiin valeuutista.

Perussuomalaiset kuntavaaliehdokkaat ovat alkaneet levittää valheellista Twitter-viestiä, jonka Paavo Arhinmäen väitetään lähettäneen. Viestissä kirjoitetaan, että Arhinmäki pitää kuntavaalien siirtämistä hyvänä ja toivoo äärioikeistolaisten puolueiden menettävän kannatustaan.

Arhinmäki ei ole kirjoittanut mitään tällaista. Omalla Facebook-sivullaan Arhinmäki pohtii, kuinka valheiden levittäminen on kuin suoraan Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin toimintatavasta.

– Tällaisilla valheellisilla kuvamanipulaatioilla halutaan vahvistaa sitä kuvaa, jota perussuomalaisten johto on jo viikkoja vihjaillut, että vaalien siirto tehtäisiin poliittisista syistä. Perussuomalaisten puoluesihteeri on istunut läpi kaikki kokoukset, joissa kaikkien puolueiden puoluesihteerit ovat edistäneet vaalien järjestelmistä turvallisesti ja alkuperäisessä aikataulussa.

– Ja samaan aikaan perussuomalaisten puoluesihteeri on ulospäin vihjaillut, että ”muut puolueet” haluvat siirrä vaaleja. Tämä on suoraan Trumpin pelikirjasta, jossa jo hyvissä ajoin ennen vaaleja alettiin levittää väitettä, että ”vaalit on varastettu”, Arhinmäki kirjoittaa.

Yhdysvalloissa entinen presidentti Donald Trump perusti politiikkaansa suoranaisiin valheisiin. Hänen kannattajansa... Julkaissut Paavo Arhinmäki Maanantaina 8. maaliskuuta 2021

Arhinmäki huomauttaa, että Yhdysvalloissa valheiden levittäminen päättyi väkivaltaiseen rynnäkköön, jossa maan kongressi vallattiin.

– Mutta miten tällaisten valheiden levittämistä vastaan voidaan taistella muuta kuin yrittämällä korjata valheellisia väitteitä sekä blokkaamalla valheiden levittäjät, jotta eivät saa lisää näkyvyyttä?, Arhinmäki kysyy.

Poliittisten valheiden ja salaliittojen levittäminen on uhka yhteiskuntarauhalle. Valheilla kiihotetaan ihmisiä toisiaan vastaan ja kuplaannutetaan ihmisiä. Tässä esimerkiksi miten perussuomalaisten kuntavaaliehdokas jakaa kuvamanipulaatiota, jolla halua synnyttää vihaa. pic.twitter.com/ODsYF7tc1j — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) March 9, 2021

Maaliskuun alussa sisäministeri Maria Ohisalosta (vihr.) levitettiin valeuutista. Sekin levisi eri sosiaalisen median alustoilla laajasti, vaikka ministerin esikunnasta kiistettiin se nopeasti.

Ohisalon ja Arhinmäen tapausta yhdistää se, että molemmat ovat tökerösti tehtyjä. Siitä huolimatta ihmiset levittävät niitä.

– Valheiden levittämisen tarkoitus on kuplauttaa ihmisiä entisestään. Kun poliittisista vastustajista levitetään valheellista tietoa, vahvistetaan omaa kuplaa ja kiihotetaan kannattajia toisia ihmisiä ja puolueita vastaan, Arhinmäki kirjoittaa.