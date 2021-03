Jarno Mela

Silvia Modig on äärimmäisen pettynyt Euroopan parlamentin äänestystulokseen, jolla kaadettiin katalonialaisten meppien syytesuoja.

Euroopan parlamentti äänesti tänään täysistunnossaan katalonialaisten Carles Puigdemontin, Clara Ponsatín ja Toni Comínin syytesuojan purkamisesta. Puigdemont, Ponsatí ja Comín olivat vuonna 2017 mukana järjestämässä kansanäänestystä Katalonian itsenäisyydestä.

– Demokratian ja sananvapauden näkökulmasta Espanjan toiminta on erittäin huolestuttavaa, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

Puigdemont toimi Katalonian aluejohtajana ja Ponsatí ja Comín hänen hallinnossaan ministereinä. Katalaanijohtajat julistivat alueen äänestystuloksen perusteella itsenäiseksi. Espanjan hallitus ja perustuslakituomioistuin pitivät äänestystä laittomana.

Espanjan korkein oikeus on jo aiemmin langettanut muille katalonialaisille johtajille vähintään yhdeksän vuoden vankeustuomiot.

– Äänestin syytesuojan purkamista vastaan. Mielestäni katalonialaisten meppien Espanjassa saamat syytteet ovat kohtuuttomia, Modig sanoo.

Äänestyksessä syytesuojan purkamista 400 meppi kannatti Puigdemontin ja 404 meppiä Comin ja Ponsatin syytesuojan purkamista. Syytesuojan säilyttämisen kannalla oli lähes 250 meppiä. Osa äänesti tyhjää.

”Kyse erittäin politisoituneesta asiasta”

Syytesuojan purkamista on pyytänyt Espanjan korkein oikeus. Katalaanimeppejä syytetään kapinasta ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Espanjan korkein oikeus on jo aiemmin langettanut muille katalonialaisille johtajille vähintään yhdeksän vuoden vankeustuomiot.

– Oikeustuomio pitää suhteuttaa tehtyyn rikokseen. Mielestäni katalonialaisten johtajien Espanjassa saamat tuomiot ovat poliittisia. 9–13 vuotta kansanäänestyksen järjestämisestä on kohtuutonta, Modig sanoo.

Modig sanoo Espanjan poliittisen pelin näkyneen myös EU-parlamentissa.

– Kyse on erittäin politisoituneesta asiasta. Asia käsiteltiin ensin parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnassa, jossa istuu suhteellisen paljon espanjalaisia meppejä ja jonka puheenjohtajana on Katalonian itsenäisyyttä vastustava espanjalaismeppi. Valiokunta puolsi syytesuojan purkamista. Painostusta on ollut myös parlamenttiryhmien sisällä. Oma vasemmistoryhmäni on syytesuojan purkamista vastaan.

– Poliittiset konfliktit tulee ratkaista poliittisessa kehyksessä. Demokratian ja sananvapauden näkökulmasta Espanjan toiminta on erittäin huolestuttavaa, Modig sanoo.

Muun muassa YK ja Amnesty International ovat moittineet maan toimia. Amnestyn mielestä Espanja on rajoittanut suhteettomalla voimalla Katalonian itsenäistymisen kannattajien ilmaisunvapautta ja oikeutta kokoontua rauhanomaisesti.