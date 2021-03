Hanna Oksanen

Mirka Muukkonen on Turun Vasemmistoliiton pormestariehdokas.

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta valitsi Mirka Muukkosen Vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi. Muukkonen sai äänestyksessä 9 ääntä, vastaehdokkaina olleet Turja Lehtonen sai 2 ääntä ja Jari Suominen sai 0 ääntä (tyhjiä 6).

– Koen merkittäväksi päästä osallistumaan julkiseen keskusteluun pormestariehdokkaana, ja tuomaan esille puolueemme hienoja tavoitteita, jotka vaikuttavat turkulaisten arkeen, Muukkonen, 45, sanoo.

– Haluan olla kehittämässä kotikaupunkiamme ja tekemässä tulevaisuuteen katsovia investointeja. Haluan Turkumme olevan kaikille, ei vain harvoille.

Muukkonen tunnetaan Turussa.

Turun Vasemmistoliiton vt. puheenjohtaja Joonas Jormalainen arvioi Muukkosta sanomalla, että hän on kokenut kuntapäättäjä ja puoluevaikuttaja, jolla on valmiiksi tunnettuutta ja kannatusta turkulaisten keskuudessa.

Muukkonen on ammatiltaan hankitsija ja koulutukseltaan puutarhuri ja myyjä. Hän on ollut Turun kaupunginvaltuutettu 2008 – 2017. Viime kuntavaaleissa hän ei asettunut ehdolle, mutta on nyt taas ehdokkaana. Hän on ollut vasemmistoliiton puoluevaltuuston varapuheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen.

ILMOITUS

Muukkonen korvaa pormestariehdokkaana Sasu Haapasen. Haapasen ehdokkuus päättyi rikosepäilyyn.

Turun Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleihin täydellä sadan ehdokkaan listalla ja tavoittelee kannatuksen ja valtuustopaikkojen lisäämistä.