Saudi-Arabian uudistuksilla on kova hinta

Somekampanjointi naisten oikeuksien puolesta vei Loujain al-Hathloulin vuosiksi vankilaan.

Saudiarabialainen naisten oikeuksien puolestapuhuja Loujain al-Hathloul pidätettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, kun hän oli ajamassa autolla Arabiemiraateista kotimaahansa. Autolla ajaminen oli Saudi-Arabiassa tuolloin vielä naisilta kielletty. Sillä kertaa Loujain selvisi 73 päivän pidätyksellä, vaikka ensin häntä uhattiin terrorismituomioistuimella, koska hän oli julkaissut automatkastaan kuvatun videon YouTubessa.

Toukokuussa 2018 hänet vangittiin taas, tällä kertaa yhdessä useiden muiden saudinaisten kanssa, jotka olivat kampanjoineet sosiaalisessa mediassa naisten ajokieltoa ja Saudi-Arabian keskiaikaisia holhouslakeja vastaan. Holhouslakien mukaan nainen ei saanut matkustaa ilman miespuolista sukulaista tai käydä lääkärissä ilman miespuolisen holhoojan lupaa.

Vain pari viikkoa myöhemmin naiset saivat kuitenkin jo hakea ajokorttia ja ajaa autolla Saudi-Arabiassa. Kruununprinssi Mohammed bin Salmanin aloitteesta seuraavana vuonna naiset saivat myös matkustaa ulkomaille ilman miesholhoojan erillistä lupaa. Elokuvateatterit sallittiin ensimmäisen kerran 35 vuoteen.

Kruununprinssi Mohammed, tai MBS kuten häntä kutsutaan arabimaissa, sanoo haluavansa uudistaa Saudi-Arabiaa. Kruununprinssi on ollut maan todellinen johtaja vuodesta 2017, sillä hänen isänsä, kuningas Salman on vanha ja sairas. Uudistusten lisäksi MBS on keskittänyt valtaa itselleen, tukahduttanut kovin ottein maan toisinajattelijat ja käynyt veristä sotaa naapurimaassa Jemenissä.

Loujain al-Hathloul ei päässyt ajamaan autolla eikä elokuviin, vaan joutui vankilaan tuhanneksi ja yhdeksi päiväksi ilman kunnollista oikeudenkäyntiä. Perheenjäsenten mukaan häntä hakattiin pampulla jalkapohjiin ja reisiin. Hänelle annettiin sähkösokkeja, ja häntä vesikidutettiin. Välillä häntä pidettiin eristyssellissä, missä vartijat herättivät hänet kahden tunnin välein.

Kruununprinssi Mohammedin pääneuvonantaja oli mukana kidutuksessa, nauroi ja uhkasi raiskata hänet ja paloitella kuoliaaksi. Samaa miestä syytetään sauditoimittaja Jamal Khashoggin paloittelusurman järjestämisestä Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa syksyllä 2018.

Viime joulukuussa Loujain al-Hathloul sai lopulta tuomion. Saudi-Arabian terrorismituomioistuin langetti hänelle viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen. Loujainin rikoksia olivat muun muassa kuningaskunnan holhousjärjestelmän vastainen agitointi, yhteydenpito ulkomaisten diplomaattien ja toimittajien kanssa sekä internetin käyttäminen yleisen järjestyksen horjuttamiseen.

Helmikuussa Loujain päästettiin ehdonalaiseen, kun hän oli kärsinyt tuomiostaan melkein puolet tutkinta-ajan vankeus mukaan laskettuna.

Asiaan vaikutti myös se, että Yhdysvalloissa Joe Biden oli juuri aloittanut presidenttikautensa. Biden vaati vaalikampanjan aikana Loujain al-Hathoulin ja Saudi-Arabian muiden vangittujen naisasia-aktivistien vapauttamista.

Loujain oli tunnettu Yhdysvalloissa, sillä Time-lehti oli nimennyt hänet maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle vuonna 2019.

31-vuotias Loujain al-Hathloul ei todellisuudessa ole vielä vapaa, sillä hän ei saa poistua maasta eikä puhua kokemuksistaan medialle tai julkaista postauksia sosiaaliseen mediaan. Loujainin kaikki Saudi-Arabiassa edelleen olevat perheenjäsenet on myös asetettu matkustuskieltoon. Yhteydet mediaan hoitaa Brysselissä asuva nuorempi sisko.

Loujainin perhe aikoo vaatia matkustuskiellon kumoamista, vahingonkorvauksia Loujainin kidutuksesta sekä kiduttajien saamista vastuuseen teoistaan.

Saudi-Arabiassa on edelleen myös vangittuna kymmenkunta naista, jotka pidätettiin Loujainin kanssa samaan aikaan.

Guardian-lehden haastatteleman Saudi-Arabian kuningashuoneen jäsenen mukaan naisten rikos ei niinkään ollut se, että he kampanjoivat naisten ajokieltoa vastaan. Pahinta oli se, että heidän näkyvän kampanjointinsa vuoksi monet saattoivat kuvitella, että lakimuutos olisi ollut seurausta naisten esittämistä vaatimuksista – eikä pelkästään kruununprinssin harkinnan ja hyväntahtoisuuden ansiota.