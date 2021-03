Kuntavaalit järjestetään 13.6. Puoluesihteerit päätyivät vaalien siirtämiseen huhtikuulta saatuaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekuvan, jossa varoitetaan koronatilanteen vakavasta pahenemisesta.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee eduskunta yksinkertaisella enemmistöllä.

THL arvioi, että epidemiatilanne voi olla suunniteltuna vaalipäivänä 18. huhtikuuta niin vakava, että se aiheuttaa tuntuvan riskin vaalien terveysturvallisuudelle. Tämän hetken päivittäinen tapausmäärä on noin 750 vuorokaudessa. Nykyisellä kasvuvauhdilla päivittäinen tapausmäärä Suomessa voisi 18.4. olla jopa välillä 2 600–11 200.

”Siksi on vaikeaa perustella sitä, että vaalipaikoille voi kokoontua, jos muutoin voimallisesti viestitään tarpeesta välttää kontakteja ja pysyä kotona. Riski äänestysaktiivisuuden laskulle ja vaalien uskottavuudelle on näissä oloissa todellinen”, oikeusministeriö tiedotti.

Vaalien siirtämistä kannattivat kaikki muut puolueet paitsi perussuomalaiset.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kommentoi iltapäivällä, että demokratiassa vaalien siirtäminen on poikkeuksellista, mutta tämänhetkinen tautitilanne on siihen riittävä syy.

#Kuntavaalit2021 on päätetty siirtää kesäkuun 13. päivään. Demokratiassa vaalien siirtäminen on poikkeuksellista ja tehdään vain erityisen painavista syistä. Tämänhetkinen tartuntatilanne on riittävän painava syy. #vasemmisto

