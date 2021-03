Lehtikuva/Markku Ulander

Taudin ilmaantuvuusluku nousi 134:ään sataatuhatta asukasta kohti.

Suomen korotatilanteesta on aamupäivän aikana saatu sekä huonoja että hieman parempia uutisia.

Huonoa on se, että eilisen 797 ennätystartunnan jälkeen myös tänään on raportoitu 758 uutta koronatartuntaa. Tautiin kuolee keskimäärin kolme ihmistä päivittäin.

Suomen koronaepidemiatilanne on huonontunut nopeasti, kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Taudin ilmaantuvuusluku on noussut jyrkästi, ja se on viimeisten kahden viikon ajalta 134 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Edellisten kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku oli 93 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Koronaviruksen leviämiseen on reagoitava nyt nopeasti ja ennakoivasti myös niillä alueilla, joilla tilanne on tällä hetkellä hyvä. Näin sanoi sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola ministeriön ja THL:n tiedotustilaisuudessa.

Toivoa antavaa taas on se, että Biontechin ja Pfizerin rokotetta tulee huhtikuun alusta Suomeen noin 160 000 annosta viikossa. Ministeriön ja THL:n tiedotustilaisuudessa ennakoitiin työikäisen aikuisväestön rokotusten alkavan viimeistään kesäkuussa, jos muita rokotteita tulee samaan tahtiin ja Johnson & Johnsonin rokote saa myyntiluvan.

Lisäksi Euroopan lääkevirasto EMA on aloittanut venäläisen koronavirusrokotteen Sputnik V:n arvioinnin myyntilupahakemusta varten.

EMA kertoo arvioinnin aloittamispäätöksen perustuvan rokotteen tutkimusnäyttöön sen käytöstä aikuisilla. Tutkimusten mukaan rokote saa ihmiskehon tuottamaan koronaviruksen vasta-aineita.

Tutkimusnäytön arviointia jatketaan kunnes saadaan päätös siitä, ovatko rokotteen hyödyt suuremmat kuin sen haitat. Mikäli EMA arvioi rokotteen vastaavan EU:n standardeja, voidaan rokotteelle sen jälkeen hakea myyntilupaa.

Suomessa tehohoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan hieman lähiviikkoina. Sairaalahoidon tarve on kuitenkin jyrkemmässä kasvussa kuin tehohoidon tarve.

Koko maan osalta tehohoidon kapasiteetti ei ole uhattuna, mutta paikoitellen tilanne voi olla tiukka. Tehohoidon kuormitus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Hus on reagoinut tilanteeseen lisäämällä kapasiteettia, ja joitakin potilaita on siirretty muualle.

Uutista on korjattu 4.3. kello 11.55. Päivän tartuntamäärä 758, ei 770.