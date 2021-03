Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaikki viisi suurempaa puoluetta pienessä laskussa Ylen tänään julkistamassa mittauksessa.

Vasemmistoliiton kannatus on Ylen tänään julkistamassa kuntavaalimittauksessa 9,1 prosenttia. Kannatus kasvoi viime kuusta 1,9 prosenttiyksikköä.

Ylen kahdessa uusimmassa gallupissa on mitattu nimenomaan kuntavaalien, ei eduskuntavaalien kannatusta. Ne eivät ole suoraan verrannollisia aiempiin, mutta lukema on vasemmistoliiton paras sitten maaliskuun 2019.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa vasemmistoliiton kannatus oli 8,8 prosenttia.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo muistutti aamulla, ettei vaaleja ratkaista kyselyissä vaan työllä kunnissa.

”Luotan että johdonmukainen työ tasa-arvoisten kuntapalveluiden puolesta kaikilla tasoilla kantaa hedelmää”, hän twiittasi.

ILMOITUS

Kaikki muut isommat puolueet laskussa ja Vasemmistoliitolle iso nousu! Vaaleja ei kuitenkaan ratkaista kyselyissä vaan työllä kunnissa. Luotan että johdonmukainen työ tasa-arvoisten kuntapalveluiden puolesta kaikilla tasoilla kantaa hedelmää #kuntavaalit https://t.co/NMb9cC6TY8 — Jussi Saramo (@jussisaramo) March 4, 2021

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle, että vasemmistoliitto on onnistunut pysäyttämään puolueen kannatusta vaivanneet vuodot muihin puolueisiin.

– Vasemmistoliitto on perinteisesti menettänyt kannatustaan SDP:lle ja vihreille, mutta nyt tämä tilanne on tasaantunut. Vasemmistoliitto on aiemmin menettänyt kannatustaan myös perussuomalaisille, ja nyt vuoto perussuomalaisiin näyttäisi pysähtyneen.

Kolmen kärki tasainen



Vasemmistoliiton lisäksi kannatustaan tässä kyselyssä nosti vain kristillisdemokraatit. Viisi suurinta puoluetta laski hieman, mutta niiden kaikkien muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Kyselyn perusteella taistelusta Suomen suurimman kuntapuolueen asemasta tulee todella tiukka. SDP on kärjessä 19,5 prosentilla, mutta perussuomalaiset (18,7) ja kokoomus (18,0) ovat iskuetäisyydellä.

Taloustutkimuksen Turjan mukaan SDP:n osalta suurin Sanna Marin -hurma näyttää taittuneen. SDP on menettänyt erityisesti naisten ja työikäisten äänestäjien kannatusta.

Perussuomalaiset on etenemässä kaikissa alueilla, mutta erityisesti pienissä kaupungeissa ja maalaiskunnissa puolue syö alle 13 prosenttiin juuttuneen keskustan kannatusta.

Kokoomuksen viime viikonlopun kriisi Helsingissä ei ehtinyt vaikuttaa tähän kyselyyn. Kokoomus näyttää kuitenkin menettäneen kannatustaan Helsingissä ja Uudellamaalla.

Vihreiden kannatus tässä kyselyssä oli tasan 11 prosenttia. Sillä tuloksella tulisi vaalitappio, sillä edellisissä kuntavaaleissa vihreiden kannatus oli 12,5 prosenttia.