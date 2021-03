Lehtikuva/Vesa Moilanen

Yli 404 000 ihmistä on saanut koronarokotteen ensimmäisen pistoksen.

Suomessa on raportoitu 797 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 7 847 tartuntaa, mikä on 2 301 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusista tartunnoista 373 on todettu pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä uusia tartuntoja oli 218, Vantaalla 96 ja Espoossa 59.

Koronavirustartuntoja on Suomessa todettu yhteensä pandemian alusta lähtien 59 442.

THL kertoi keskiviikkona, että Suomessa on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 759.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi oli keskiviikkona 258 ihmistä, joista 37 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut tiistaista kahdella, mutta sairaalahoidossa olevien määrä on puolestaan noussut 11 potilaalla.

Rokotettujen määrä kasvanut yli 20 000 ihmisellä

THL kertoo, että yli 404 000 ihmistä on saanut Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on kasvanut eilisestä noin 20 000 rokotetulla. Toisen rokoteannoksen on saanut yhteensä hieman yli 83 000 ihmistä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi keskiviikkona saaneensa 769 haittailmoitusta koronavirusrokotteesta. Määrä on kasvanut 99 tapauksella viime viikon keskiviikosta. Vakavia haittailmoituksia on 258.

Fimean mukaan haittailmoitukset ovat painottuneet työikäisiin. Yleensä on kerrottu tunnetusta haittavaikutuksista, kuten kuumeesta, päänsärystä, väsymyksestä ja lihaskivusta. Osassa ilmoituksista rokotettu on saanut toisen rokoteannoksen, jonka jälkeen haittavaikutukset ovat olleet ensimmäistä annosta voimakkaammat.