Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Sata sairastunutta tartuttaa nyt 125 muuta ja kymmenessä viikossa sata muuttuu 2 000 koronatartunnaksi.

Ravintolat sulkeutuvat ensi maanantaina kolmeksi viikoksi, jos eduskunta ehtii käsitellä sitä ennen hallituksen eilen maanantaina antaman esityksen. Sulku kestäisi 28.3. asti.

Uusia toimia tarvitaan, sillä Suomen koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi tiistaina eduskunnassa koronan ilmaantuvuusluvun olevan jo lähes 130. Sairaalahoidossa on 247 henkilöä, mikä on enää hieman enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Suomi ei ole enää Euroopan paras maa koronatoimissa, Kiuru opetti kansanedustajille ”raatorealismia”.

– Me emme ole Suomessa aiemmin todistaneet, millä tahdilla nyt liikutaan. Nyt pitää kaikkien vakavoitua, Kiuru vetosi ja väläytti liikkumisvapauden rajoituksia, jos tautia ei saada alaspäin.

Pääministeri Sanna Marin onkin laittanut jopa ulkonaliikkumiskiellon pykälävalmisteluun kaiken varalta.

ILMOITUS

Kansanedustaja Aki Lindén havainnollisti koronatilanteen uhkaavaa kehitystä. Koronaviruksen tarttuvuutta osoittava R-luku on noussut 1,25:een.

– Se tarkoittaa, että jos tällä viikolla sata ihmistä saa tartunnan, he tartuttavat 125 ihmistä seuraavalla viikolla ja ne 125 tartuttavat 1,25 kertaa sen 125, jolloin ollaan 150:ssä. Kymmenessä viikossa sata muuttuu 2 000:ksi. Sen takia tarttuvuusluku pitää ehdottomasti saada alle ykkösen, jolloin tartunnat alkavat vähentyä niin kuin viime keväänä saimme käännettyä sen alaspäin.

Kansanedustaja Hanna Sarkkisen mukaan normaalielämän rajoittaminen ei ole kivaa, mutta se on tehtävä terveyden ja elämän suojelemiseksi.

– Nyt meidän pitää etsiä viruksen torjunnan kannalta oleelliset rajoitustoimet ja keinot niiden toteuttamiseksi sen sijaan, että etsitään syitä siihen, miksi mitään ei voida tehdä. Näen, että ravintoloiden toimintaa on välttämätöntä rajoittaa lisää tässä heikkenevässä tilanteessa.

Eduskunnan Sarkkinen toivoi etenevän asiassa ripeästi.

– Ymmärrän huolellisen lainvalmistelun tarpeen, mutta näen myös tämän tilanteen vaativan erittäin nopeaa toimintaa.

Hallinnon tasot eri tahdissa



Samaan aikaan, kun tilanne vaikeutuu, sen hallintaa vaikeuttavat eri tasoilla eri tahtiin kulkevat toimijat. Kuten Kiuru tiistaina sanoi, vaikuttavat keinot ovat tiedossa, mutta hän kysyi, sitoutuvatko kaikki yhteiskunnassa toteuttamaan niitä.

– Tästä on nähty, että ei välttämättä. Jos tämä sulku ei onnistu, joudutaan ottamaan käyttöön vielä kovempia keinoja.

Yksi päiviä vellonut kiista koski muun muassa liikuntatilojen sulkemista. Hallitus halusi, että täyssulku koskee myös niitä, mutta Etelä-Suomen aluehallintovirasto pysyi kannassaan, jonka mukaan sisätiloja voi käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen ihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto tulkitsivat lakia eri tavalla. Kiurun mukaan ministeriössä joudutaan nyt arvioimaan, lähdetäänkö lakia muuttamaan, jotta virastot saadaan noudattamaan lainsäätäjän tarkoitusta.