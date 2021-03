Lehtikuva/Jussi Nukari

Kansanedustajan mukaan todellinen tauti on uuskommunismi.

Eduskunta alkoi tiistaina kello 14 käsitellä hallituksen esitystä ravintoloiden väliaikaiseksi sulkemiseksi.

Lähetekeskustelu sai heti alkuun synkän sävyn, kun perussuomalaisista erotettu Ano Turtiainen julisti koronarajoitusten olevan uuskommunismia ja vähätteli koronaan liittyviä kuolemantapauksia.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on nyt noin 750. Kokonaiskuolleisuus ei ole aiemmista vuosista juuri kasvanut, Turtiainen sanoi. Kuolleista suurin osa on yli 80-vuotiaita, joista valtaosalla on ollut joku pitkäaikaissairaus. Turtiaisen mukaan hallitus salailee tätä.

– Hysteriaa on lietsottu ja lietsotaan ikään kuin kansan keskuudessa olisi joku rutto. Toisaalta näin onkin ja sen nimi on uuskommunismi.

Turtiaisen mukaan korona on verrattavissa lähinnä kausiflunssaan.

– Koronaan kuolevat lähinnä ne ihmiset, jotka muutenkin pian kuolisivat. Ennen ihmiset saivat nauttia normaalista elämästä, koska kommunismi ei vielä ollut myrkyttänyt yhteiskuntaa sille tasolle, että peloteltaisiin ihmisiä kuolemalla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi, että johonkin pitää vetää raja siinä mitä puhutaan.

– Minun korvaani särähti se, että edustaja Turtiaisen mielestä ihmisarvo ei olisikaan jakamaton. Emme me voi täällä päättää, kenen ihmisen pitää kuolla ja kenen ei. Minusta tuntui todella pahalta, kun te annoitte ymmärtää, että ikäihmiset kuolisivat muutenkin.

– Meidän tehtävänämme on valtiovallan puolesta varmistaa, että elämää ja terveyttä suojellaan tällaisessa kriisissä. Pidän karvat nostattavana puheenvuorona sellaista, että ihmiset kuolisivat muutenkin.

Työministeri Tuula Haatainen sanoi kuunnelleensa Turtiaisen puheenvuoroa surullisena. Hänen mukaansa hallitus toimii ministerivastuulla suojellakseen kansalaisten elämää.

– Kylmäsi todellakin tämä Turtiaisen puhe, jossa hän kuvasi olevansa autuas kuolemanenkeli kertomaan, että kuolee kuka kuolee, epidemialle ei tarvitse tehdä mitään, Turtiaisen puheenvuoroa kommentoi Merja Kyllönen.

– Elämää ja terveyttä on suojeltava aina.

Juttua on täydennetty kello 14.57.