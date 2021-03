Lehtikuva/Spencer Platt

Tartuntatautivirasto CDC varoittaa löysäämästä rajoituksia liian aikaisin.

Yhdysvalloissa tartuntatautivirasto CDC varoittaa, että virusmuunnokset voivat heikentää uudestaan maan parantunutta koronavirustilannetta, kertoo muun muassa CNN. CDC:n mielestä koronarajoituksista täytyisi vielä pitää kiinni, jotta viime aikojen ponnistelut eivät mene hukkaan.

Uusien koronatartuntojen määrä Yhdysvalloissa alkoi laskea jyrkästi tammikuun puolivälissä. Tammikuun alkupuolella tartuntoja oli päivittäin 200 000–300 000, mutta helmikuun lopulla enää 50 000–70 000. Viime viikolla lasku vaikutti pysähtyvän, ja tartuntoja oli jälleen kaksi prosenttia edellisviikkoa enemmän.

CDC:n mukaan helpommin tarttuvat virusmuunnokset voivat kääntää tartunnat nousuun, jos amerikkalaiset eivät pysy valppaina.

– Tällä tartuntojen tasolla ja muunnosten levitessä olemme vaarassa menettää täysin sen, mitä olemme ponnisteluillamme saavuttaneet, CDC:n johtaja Rochelle Walensky sanoi.

Hän huomautti, että vaikka tartuntojen ja kuolemien määrä on laskenut, raportoidaan koronakuolemia yhä keskimäärin 2 000 joka päivä, joten tilanne on edelleen vakava. Huolta ovat aiheuttaneet virusmuunnokset, joiden on todettu olevan helpommin tarttuvia. CDC on arvioinut, että alun perin Britanniassa havaittu B.1.1.7-muunnos nousee maaliskuun aikana Yhdysvalloissakin hallitsevaksi koronaviruksen muodoksi.

Johnson & Johnsonin rokote apuun

Walensky sanoi olevansa huolissaan siitä, että moni osavaltio on parhaillaan löyhäämässä koronarajoituksia, mikä voi edesauttaa muunnosten leviämistä. Hän kehotti amerikkalaisia noudattamaan edelleen kaikkia turvasuosituksia, kuten maskin käyttöä.

– Rokottaminen vie meidät lopulta ulos tästä pandemiasta. Päästäksemme siihen meidän täytyy rokottaa vielä paljon enemmän ihmisiä.

Noin 15 prosenttia yhdysvaltalaisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja lähes kahdeksan prosenttia on saanut molemmat annokset. Laumasuojan uskotaan kuitenkin olevan vielä usean kuukauden päässä.

Massarokottamista helpottaa se, että tällä viikolla Yhdysvalloissa aloitetaan rokotukset myös Johnson & Johnsonin rokotteella, kun tähän asti maassa on käytetty vain Pfizerin ja Modernan rokotteita.

Johnson & Johnsonin rokotetta tarvitsee antaa vain yksi annos, ja sen on osoitettu suojaavan myös Etelä-Afrikassa havaitun virusmuunnoksen aiheuttamalta vakavalta taudilta.