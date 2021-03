Jussi Joentausta

Kansan Uutiset Oy:n uudeksi päätoimittaja-toimitusjohtajaksi valittu Jussi Virkkunen seuraa tehtävässä Sirpa Puhakkaa, joka irtisanoutui vuoden alussa.

– Tärkein asia on edelleen laadukas ja hyvä journalismi, toteaa nimityksensä jälkeen Virkkunen, 41, joka on toiminut Kansan Uutisten politiikan toimittajana marraskuusta 2017 lähtien. Virkkunen aloittaa tehtävässään perjantaina 12. maaliskuuta.

Kansan Uutisia on viime vuosien aikana uudistettu päättäväisesti, mikä on Virkkusen mukaan luonut pohjan, jossa yhtiön tilanne on vaikeiden vaiheiden kautta saatu vakautettua.

– Mitään äkkinäisiä liikkeitä ei ole luvassa, mutta kuten on sanottu, media-alalla pitää juosta todella kovaa vain pysyäkseen paikoillaan. Muutosvauhti alalla on hurja ja vaatii jatkuvaa reagoimista.

Jussi Virkkunen valmistui Canterburyn yliopistosta vuonna 2004 BA:ksi (vastaa Suomessa yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoa) pääaineenaan kansainvälinen politiikka.

Virkkusella on työkokemusta monista tiedotusvälineistä parinkymmenen vuoden ajalta. Ennen Kansan Uutisia hän työskenteli Ylellä.

Virkkunen kiittelee Sirpa Puhakkaa työstä Kansan Uutisten eteen.

– Hänen johdollaan yhtiön talous on vakautettu, mikä auttaa minua ja muuta henkilöstöä suuntaamaan katseet eteenpäin. Kansan Uutisilla on hieno historia, nyt meidän pitää pitää huolta, että myös tulevaisuus on hieno.

– Jussi Virkkusen monipuolinen kokemus journalistin työstä sekä selkeä näkemys lehden kehittämisestä antavat meille hyvät eväät jatkaa KU:n uudistamista ajassa kiinni elävänä mediana, Kansan Uutiset Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sini Niva toteaa.