Ensimmäistä kertaa vasemmistopuolue Die Linken historiassa kaksi naista on puolueen johdossa. Valinnan suoritti viime viikonvaihteessa etäyhteyksin pidetty puoluekokous, johon osallistui liki 600 edustajaa. Alunperin kokous oli tarkoitus järjestää viime vuonna.

Jo hyvissä ajoin ennen puoluekokousta Susanne Hennig-Wellsow ja Janine Wissler kertoivat pyrkivänsä yhdessä puolueen johtoon. Hennig-Wellsow on Thüringenistä puolueen ja osavaltioparlamenttiryhmän vetäjä, ja Wissler johtaa Linken ryhmää Hessenin osavaltioparlamentissa.

Linken johtoon vuonna 2012 valitut Katja Kipping ja Bernd Riexinger eivät enää olleet ehdolla tehtävään.

Wissler ja Hennig-Wellsow valittiin tehtäviinsä ylivoimaisella äänten enemmistöllä.

Puolueen kuudesta varapuheenjohtajasta ja puoluehallituksesta käytiin tiukka vaali. Sääntöjen mukaan varapuheenjohtajista puolet on naisia ja puolet miehiä.

Neues Deutschland kiinnitti huomiota siihen, että varapuheenjohtajuutta tavoitellut Matthias Höhn, turvallisuuspolitiikan vastaava liittopäiväryhmässä, ei tullut valituksi. Hän julkaisi puoluekokouksen alla muistion, jossa hän patisti Linkeä lieventämään hyvin kriittistä kantaansa Saksan joukkojen osallistumiseen kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin.

Puoluehallituksessa on 44 jäsentä. Kokouksen alkuun mennessä ehdokkaita oli ilmoittautunut 61. Vaalin lopullinen tulos on selvillä, kun puoluekokousedustajien kirjeitse lähettämät äänet on laskettu. Myös puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja puoluesihteerin vaali vahvistetaan kirjeäänin. Puoluesihteerinä jatkaa Jörg Schindler.

Linken liittopäiväryhmän vetäjät Dietmar Bartsch ja Amira Mohamed Ali ilmaisivat tyytyväisyytensä puheenjohtajavalintoihin. Bartsch sanoi uskovansa, että Linkellä on edellytykset ”kaksinumeroiseen” tulokseen syksyn liittopäivävaaleissa.

Punapunavihreä liittohallitus tavoitteeksi

Susanne Hennig-Wellsowin mukaan Linken pitää pyrkiä siihen, että syyskuussa pidettävien liittopäivävaalien jälkeen voitaisiin suistaa kristillisdemokraattiset puolueet, CDU ja baijerilainen CSU, hallitusvastuusta ja muodostaa sosialidemokraattien, vihreiden ja Linken yhteishallitus. Hänen näkemykseensä vaikuttaa se, että Linkellä on kokemusta hallitustyöstä Thüringenissä, missä se on kuusi vuotta johtanut osavaltiohallitusta.

Janine Wissler on hallitusyhteistyön suhteen skeptisempi pitää kovin vaativana tehtävänä löytää riittävä yhteisymmärrys poliittisista tavoitteista SPD:n ja vihreiden kanssa.

Tämänhetkisten mielipidetiedustelujen mukaan koko vasemmiston ja vihreiden hallituksella ei olisi enemmistöä liittopäivillä.