Lehtikuva/Prakash Mathema

Elokapina vaatii ilmastokriisin nostamista sen todellisen luonteen mukaiseksi jatkuvaksi ja päivänpolttavaksi uutisaiheeksi.

Elokapinan tuore #kirjoitakriisistä -kampanja peräänkuuluttaa median vastuuta. Se vaatii, että ympäristönäkökulma tuodaan esille kaikessa uutisoinnissa.

Ilmastokriisiviestinnälle tulisi kampanjan mukaan omistaa medioissa oma osio, joka olisi maksumuuriton ja käsittelisi asiaa monen tieteen-, kulttuurin- ja taiteenalan näkökulmasta.

Elokapinan mielenosoittajat kerääntyvät parhaillaan mielenosoitukseen Sanomatalon edustalle Helsingin keskustaan.

Mediatalojen ilmastokriisiuutisointiin huomiota kiinnittävä Elokapinan mielenilmaus maanantaiaamuna 1.3. on osa kevään aikana toteutuvaa mielenilmausten sarjaa eri puolilla Suomea.

– Käynnissä oleva ekokriisi on aikamme suurin uhka, josta tulisi myös uutisoida sellaisena, toteaa Elokapina tiedotteessaan ja kertoo, että mielenosoittajat ovat muistutuksena ilmastokriisin nopeasta pahenemisesta vieneet Sanomataloon jäädytetyn sanomalehden.

Sanomatalon ulkopuolella käynnistymässä oleva mielenilmaus on luonteeltaan performatiivinen.

Ilmastokriisi uutisointia läpileikkaavaksi viitekehykseksi

– Tarvitaan taiteen kaltaisia apukeinoja tavoittamaan ihmisten tunnetason ymmärrys tilanteen vakavuudesta, Elokapinan aktivisti Eeva Rajakangas luonnehtii mielenilmaisun muotoa.

Media ei ole aktivisti Joel Tainion mielestä onnistunut välittämään suurelle yleisölle ilmasto- ja ympäristöhätätilan todellista laajuutta ja vakavuutta.

– Ilmastokriisin pitäisi olla kaikkea uutisointia läpileikkaava viitekehys. Nykyinen uutisointi ei anna täyttä kuvaa ilmastokriisin vaikutuksista ja kiihtyvästä joukkosukupuutosta, hän sanoo.

Aiheesta uutisoidaan Tainion mukaan pistemäisesti, eikä syväluotaavalle, tutkivalle journalismille ole riittävästi palstatilaa. Kansainvälissä mediakentässa on Tainion mukaan enemmän ilmastouutisointia. Siellä on myös mediatalojen oma ilmastolupauksia. Median on Suomessakin hänen mielestään ryhdyttävä konkreettisiin toimiin kriisitietoisuuden lisäämiseksi.

– Mallia voisi hakea Ruotsista, jossa Aftonbladet aloitti helmikuun puolivälissä reaaliaikaisen, päivittäisen ilmastouutisoinnin.

Elokapina on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikettä, joka yrittää herättää suuren yleisön vaatimaan valtaapitäviä pysäyttämään kuudennen massasukupuuton etenemisen, sekä minimoimaan ilmasto- ja ympäristökriisin aiheuttaman sosiaalisen romahduksen riskin. Tässä liike käyttää muun muassa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta.

Mielenilmaus on seurattavissa Elokapinan Facebook ja Instagram -tileillä maanantaina 1.3. klo 9 alkaen.