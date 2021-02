Kuntavaaleissa hyvän kampanjan ei tarvitse olla valtava. Tärkeintä on kertoa, että olet ehdolla.

”Vaalien jälkeen äitini huomautti lukeneensa lehdestä, että olin ehdolla vaaleissa”, totesi eräs kuntavaaleissa ehdolla ollut kerran, kun puhuimme hieman mönkään menneistä kampanjoista. Hän oli saanut hyvän määrän ääniä, mutta omalle perheelle ja lähipiirille oli ehdokkuus unohtunut mainita.

Kuntavaalit eivät vaadi suuria panostuksia, vaan jokaisen vaalikampanja on itsensä näköinen. On täysin ok tehdä pienikin kampanja, jos omat voimavarat menevät pääosin töihin, opiskeluun tai perhe-elämään.

Valitse seuraavista omaan tilanteeseesi sopivimmat vinkit, näillä teet jo oikein hyvän kampanjan!

1. Käy vaalikuvassa ja päivitä puolueen ehdokasgalleria

Ihmiset hakevat vaaleissa puolueen lisäksi samaistuttavaa ehdokasta. Usein nimeä paremmin mieleen jää tuttu naama. Käy siis ainakin vaalikuvassa ja päivitä se puolueen ylläpitämään ehdokasgalleriaan. Näin potentiaaliset äänestäjät tunnistavat sinut kadunvarsimainoksista ja löytävät sinut puolueen verkkosivuilta.

2. Kerro olevasi ehdolla

Soita äidillesi ja kerro ehdokkuudestasi. Omaa ehdokkuutta ei tarvitse hävetä! Suosittelemme kertomaan ehdokkuudesta omien sukulaisten lisäksi myös työ- ja opiskelukavereille. Jokainen saa itse päättää kenelle poliittisesta kannastaan haluaa kertoa – on täysin ok olla mainitsematta omaa puoluekantaansa ikävälle sukulaiselle.

3. Rummuta ehdokkuuttasi somekanavissasi

Jos käytät esimerkiksi Facebookia, on puolueella valmiina kuvakehys sekä kansikuva, jolla voit viestittää olevasi ehdolla kuntavaaleissa. Suosittelemme hyödyntämään niitä kanavia, jotka ovat sinulle tutuimpia ja joita käytät jo ennestään. Tällä hetkellä Instagram voisi olla hyvä uusi kanava haltuun otettavaksi, ellei se ole sinulle jo tuttu.

4. Täytä ainakin muutama vaalikone

Vaalikoneet ovat tärkeä työkalu, jolla äänestäjät etsivät potentiaalisia ehdokkaita. Suosittelemmekin täyttämään ainakin alueesi tärkeimmän vaalikoneen (paikallis- tai maakuntalehti) sekä ainakin joitain isoimpia valtakunnallisia vaalikoneita (Yle, HS). Näiden lisäksi voit oman jaksamisesi mukaan täyttää myös muita vaalikoneita. Vaalikoneiden täyttämiseen löytyy puolueen materiaaleista tukea.

5. Hyvä kampanja sekä vaalivoitto tehdään yhdessä

Kuntavaaleissa ei välttämättä tarvitse kerätä itselleen tukiryhmää. Tärkeintä on, että toimimme yhdessä ja varmistamme ettei kukaan jää yksin. Sen takia kannattaakin järjestää muiden ehdokkaiden kanssa aikaa jutella, täyttää vaalikoneita, painia Gredin kanssa ja purkaa stressiä. Vain yhteistyöllä rakennetaan, puolueemme kuntavaalisloganin mukaisesti, hyvä elämä kaikille!

Kampanjavinkit kokosi vasemmistoliiton kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntija Antti Saarelainen.

Tämä juttu on julkaistu Vasemmistoliiton kuntavaaliteemasivuilla 26.2.2021 Kansan Uutisissa