Markus Sommers

– Vasemmistoliiton kannattajat ovat tutkimusten mukaan yksi uskollisimmista ja varmimmista äänestäjistä, toteaa vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen.

Kuntavaalien ehdokashankinnassa on menossa loppukiri, mutta suurimmassa osassa kuntia ehtii vielä ehdokkaaksi. Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen kannustaa lähtemään ehdokkaaksi kuntavaaleihin kaikkia, joita kiinnostavat oman kunnan asiat.

– Seuraavat valtuustot päättävät kunnissa, miten siellä päästään eteenpäin akuutista koronavaiheesta. Valtuustoissa tehdään suuria päätöksiä päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Nyt valtuustovalinnoilla on todella merkitystä, jotta koronasta nouseminen tehdään oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, korostaa Koikkalainen.

Hän muistuttaa, että kuka tahansa voi pärjätä vasemmistoliiton ehdokkaana.

– Puolueen kannattajaporukka on monipuolistunut ja laventunut. Monenlaisille ehdokkaille on kysyntää ja tilausta äänestäjäkunnassa.

Puolueen potentiaaliset äänestäjät löytyvät vasemmistolaisesta, humaanista ja edistysmielisestä joukosta, jolla on ympäristömyönteinen maailmankuva.

– Arvopohja ja asiat selittävät eniten äänestämistä, sanoo Koikkalainen.

Kuntavaalit käydään poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja koronan vaikutuksia voidaan vain ennakoida. Vasemmistoliiton kampanjakoriin kuuluvat vaalistartit, valtakunnallista mediamainontaa sekä sosiaalinen media.

Sosiaalinen media on tärkeä kampanjointiväline, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Koikkalainen ennakoi vaalikoneiden merkityksen kasvavan.

– Tämä on vasemmistoliiton ehdokkaille mahdollisuus, kun ei olla kalliiden kampanjoiden varassa.

Koikkalainen muistuttaa, etteivät valtakunnalliset mittaukset kerro puolueen kannatuksesta koko totuutta.

– Olennaista on tiedostaa, että kuntakohtaiset erot ovat valtavia. Omaa ehdokkuutta ja vaalikampanjaa miettiessä ei kannata tuijottaa valtakunnallista kannatusta.

Ehdokkaat ovat tärkeä voimavara kuntavaaleissa. Vaalituloksen kannalta on olennaista, että äänestäjät löytävät itselleen sopivan ehdokkaan. Koikkalaisen mukaan vasemmistoliiton poliittiset teemat vetoavat hyvin isoon joukkoon.

– Pitää vain löytyä sopiva ehdokas. Ehdokaslistamme uudistuvat, ja kannattajakunta on uudistunut. Oletan, että yhä useampi löytää aikaisempaa paremmin ehdokkaan, arvioi Koikkalainen.

– Kuntavaaleissa ehdokkuus on matalan kynnyksen toimintaa, joka on hyvä keino aktivoitua puolueessa ja lähteä mukaan puoluetoimintaan. Puolueen jäsenyys ei tarvitse olla puolueessa pitkä, kannustaa puoluesihteeri Mikko Koikkalainen vasemmistoliiton uusia aktiiveja ehdolle.

Nuoret voivat yllättää aktiivisuudellaan näissä vaaleissa sekä ehdokkaina että äänestäjinä.

– Politiikka on saattanut tuntua kaukaiselta, mutta korona on tuonut poliittisen päätöksenteon nuorten elämään. Lukiolaisille järjestetään kirjoitukset etänä, ja ammattikoulussa on etäopetusta lisätty.

– Nuoret ovat nähneet, miten poliittinen päätöksenteko vaikuttaa omaan elämään. Tämä saattaa lisätä nuorten äänestämistä, arvioi Koikkalainen.