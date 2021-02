Lehtikuva/Jussi Nukari

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tämän päivän koronaluvut ovat huolestuttavia ja hallitus seuraa tarkasti lukujen kehittymistä. Marin painottaa, että valmiuslain pykälien käyttöönottoa ei voi tässä vaiheessa sulkea pois.

Marinin mukaan hallituksella on valmius keskustella kaikista toimista, joiden käyttöä epidemiatilanne edellyttää.

Suomessa on raportoitu 720 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan kyseessä on ennätysmäärä yhdessä päivässä Suomessa todettuja koronatartuntoja.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 665 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisten 14 päivän ajalta koronatartuntojen lukumäärä on 6 835.

Viimeisten seitsemän päivän aikana koronatartuntoja on löydetty puolestaan 3 754, mikä on 673 tartuntaa enemmän kuin edeltävän viikon aikana.

Koronatartuntoja on kirjattu Suomessa tähän mennessä yhteensä 56 407.

Tanssi ja karaoken ravintoloissa kiellettiin maanantaista alkaen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joka rajoittaa ravitsemisliikkeiden toimintaa koronapandemian takia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ravintoloiden on ympäri maan järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoille. Ravintolat eivät myöskään saa sallia tanssimista tai karaokepaikan esiintymisiä.

Ravintoloiden on tähänkin asti pitänyt varmistaa, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuessa ravintolaan asiakkaiden ja seurueiden välillä on pidettävä riittävä etäisyys. Kaikilla asiakkailla on myös pitänyt olla oma istumapaikka. Uutena velvoitteena ravintoloiden on järjestettävä toimintansa niin, että asiakkaat ohjataan istumapaikoilleen.

Useimmissa maakunnissa ravintoloissa saa oleskella enintään kolme neljäsosaa normaalista henkilömäärästä. Niissä ravintoloissa, joiden pääasiallinen toiminta on alkoholin tarjoilu, saa oleskella yhtäaikaisesti enintään puolet normaalista määrästä.

Asetus tulee voimaan maanantaina 1. maaliskuuta, ja se on voimassa kesäkuun loppuun asti. Suuressa osassa maata ravintolat menevät kokonaan kiinni kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen, jolloin astuvat voimaan hallituksen torstaina julkistamat sulkutoimet.