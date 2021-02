Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kesällä 2022 on siis odotettavissa hienot EM-kisat Englannissa.

Suomifutiksen ystävien ei tarvitse enää missään piilottaa päätään puskaan, koska voittaminen on päivän sana. Täysien pisteiden varmistaminen viime hetkillä kuuluu eritoten Helmarien brändiin. Myös viime perjantaina EM-kisapaikan sinetöinyt maali Portugalia vastaan syntyi yliajalla. Linda Sällströmin upea täysosuma tuli yllätyksenä jopa tv-kuvaajalle kameran käännyttyä kovin verkkaisesti maalia kohden.

Anna Signeulin suojatit ovat tuskin tarkoituksella pyrkineet moiseen dramatiikkaan. Viimeisessä Kypros-pelissä ei enää jännäriä nähty Suomen voitettua pelin 0–5. Eikä esimerkiksi Skotlantia vastaan voiton varmistanut Amanda Rantanen varmastikaan ehdoin tahdoin hakenut tilannetta, jossa maalivahdista kimmonnut pallo osuisi hänen kasvoihinsa, kimmoten flipperimäisesti verkkoon viimeisillä sekunneilla.

Helmareiden menestystä ei ole rakennettu tuurin pohjalle. Suomen pelitapa on puolustuksellisesti tiukka. Omaan verkkoon ei mennyt koko karsinnoissa kuin kaksi maalia. Aivan kaikki ei tosin mennyt Portugalia vastaan putkeen, koska rehellisyyden nimissä Suomi myös tuhlaili ottelussa varsinkin toisella jaksolla huomattavan paljon hyviä maalipaikkoja.

Ainoastaan tuloksella on kuitenkin väliä. Skotlannin valmentajana maan naisfutiksen ammattimaistanut Signeul on tuonut Suomeen selkeän tekemisen hengen. Helmaripelaajien siirtyminen ulkomaille on myös vauhdittunut viime aikoina huomattavasti tuon myötä.

Helmarit eivät hyppää kisakoneeseen ensimmäistä kertaa, vaan arvokisapaikka on peräti neljäs. Edellisen kerran Suomi oli mukana EM-kisoissa vuonna 2013. Tällä välin naisfutiksen näkyvyys on noussut erittäin paljon, läpimurron tapahduttua lopullisesti vuoden 2019 MM-kisojen myötä.

Tuolloin muun muassa Megan Rapinoen USA valloitti monen mielen, ja onpa suomalainenkin media ryhtynyt uutisoimaan aktiivisemmin kansainvälisestä naisfutiksesta. Esimerkiksi Urheilulehti tarjoaa tätä nykyä säännöllisesti palstatilaa Englannin Superliigalle, jossa pelaavaan Brightoniin maajoukkuepuolustaja Emma Koivisto siirtyi helmikuun alussa.

Myös valtiovalta on huomioinut kehityksen. Muutama viikko sitten niin jääkiekon kuin jalkapallon naisten arvokisamatseja lisättiin yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointilistalle. Kesällä 2022 on siis odotettavissa hienot EM-kisat Englannissa. Alun perin kisojen piti olla tulevana suvena, mutta sattuneesta syystä nekin siirtyivät vuodella eteenpäin.

Allekirjoittaneen perheessä on vahva ajatus lähteä tuonne kisamatkalle monestakin syystä. Helmareiden sympaattinen meno vetää helposti puoleensa tällaisen perhekannattajan, eikä stadioneilla tai niiden liepeillä liene pelkoa samanlaisista lieveilmiöistä kuin miesten kisoissa.

Linda Sällström, Tinja-Riikka Korpela, Sanni Franssi ja koko jengi näkyivät kaiken kaikkiaan viime viikonloppuna mediassa paljon isommilla kirjaimilla kuin Jari Litmasen 50-vuotisjuhlinta. Toivottavasti Helmareiden menestyksessä on alku jonkun paljon suuremman.

Vakiorivin kohteessa kaksi kohtaavat viime viikonloppuna pelinsä hävinneet keskikastin Leeds ja Aston Villa. Vierasjoukkue koki kovan takaiskun sen supertähden Jack Grealishin jouduttua jättämään jo edellisen ottelun välistä. Loukkaantuminen paljastui mielenkiintoisella tavalla useamman Villa-pelaajan vaihdettua Grealishin pois omasta Valioliigan fantasiajoukkueestaan.

Omanlainen takaisku oli viime perjantaina Leedsin maalivahti Illan Meslerillä, jonka selästä Wolvesin Adama Traoren superkova laukaus pomppasi maaliin. Kotijoukkue on silti suosikki. Suora ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 27.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 1, X, 2, 2(X), 1(2), 2(1), 1, 1(X), X, 1(X), 2, 2.