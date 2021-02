Lehtikuva/Mikko Stig

Kommentti: Kukaan ei tiedä, järjestetäänkö Suomessa huhtikuussa kuntavaaleja vai ei. Näin ei saisi olla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoi hallituksen torstain tiedotustilaisuudessa keskustelevansa ”lähipäivinä” puoluesihteerien kanssa kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä. Syynä on Suomessa nopeasti heikentynyt koronatilanne, johon hallitus reagoi julistamalla maaliskuuksi kolmen viikon sulkutilan 8.–28.3.

Kuntavaalit on tarkoitus järjestää 18.4., mutta ennakkoäänestyksen pitäisi alkaa 7. huhtikuuta ja päättyä 13.4. Olennaisempaa on kuitenkin se, että moni ehdokas kampanjoi tällä hetkellä ja moni on aloittamassa kampanjointia.

Kampanjointi on koronan keskellä vaikeaa, kun ihmisten tavoittaminen onnistuu käytännössä vain verkossa. Se vaatii myös rahaa, jota kansainväliset some-jätit nyhtävät ehdokkailta.

Tämän vuoksi varmuus kuntavaalien kohtalosta pitää saada mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä tilanne on ehdokkaille täysin kohtuuton, kun minkäänlaista varmuutta tulevasta ei ole.

Lisäksi kannattaa huomata, että maailmalla on järjestetty useita vaaleja keskellä vaikeaa koronatilannetta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentinvaalit järjestettiin erittäin vaikeassa tilanteessa. Tähän kiinnitti huomiota muun muassa vihreiden Helsingin kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala.

On ollut puhetta vaalien siirtämisestä. Nopealla haulla löysin viime ajoilta koronan aikaan järjestettyjä vaaleja. Kuvassa vaalien aikainen covid-tilanne: 11 & 25.10. Liettua, parlamentti

4.11. USA, mm. presidentti

6.12. Romania, parlamentti

24.1.2021 Portugal, presidentti 1/3 pic.twitter.com/xJYgL0U4gb — Hannu Oskala (@hannuoskala) February 25, 2021

Olisi suotavaa, että ”lähipäivien” sijaan asiasta päättävät kokoontuisivat mahdollisimman nopeasti. Epävarmuuden kuntavaalien suhteen on loputtava.