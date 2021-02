Antti Yrjönen

Suojelukoirien koulutuksessa käytetään sähköiskuja, kuristamista ja hakkaamista, todistaa Oikeutta eläimille -järjestön julkaisema video.

Oikeutta eläimille järjestö julkaisi tänään salaa kuvattua videomateriaaliasuojelukoirien väkivaltaisesta koulutustoiminnasta. Videoilla näkyy kuinka koiria koulutetaan piikki- ja sähköpannoilla, niitä kuristetaan ja revitään.

Videot on kuvattu Paimiossa ja Loviisassa. Yhdistys on tehnyt materiaalin perusteella tutkintapyynnön 15:stä videolla esiintyvästä koiria väkivaltaisesti kohdelleesta harrastajasta ja kolmesta koulutuksia järjestävästä yhdistyksestä.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS KOIRIEN PUOLESTA: https://t.co/ZGbUKK7EhJ Olemme julkaisseet kuvamateriaalia, joka paljastaa miten koiria lyödään, potkitaan, kuristetaan ja rangaistaan sähköiskuilla Suomen suurimman rotuyhdistyksen järjestämissä koulutuksissa. 1/6 — Oikeutta eläimille (@oikeuttaelaimil) February 24, 2021

Kansanedustaja Mai Kivelä toteaa tiedotteessa, että videoiden katsominen on hirveää.

– Ihmiset lyömässä ja potkimassa koiria, joiden hyvästä hoidosta he ovat vastuussa. Materiaalin perusteella on selvää, ettei kyse ole yksittäistapauksista, vaan koulutuskulttuuri on pahasti vialla ja väkivalta on laajaa. Näin ollen järjestäjät ovat vastuussa väkivallasta.

Kivelän mukaan videomateriaaleissa näkyvä toiminta on selkeästi eläinsuojelulain vastaista. Nykyinen eläinsuojelulaki on kuitenkin osin epäselvä vahingollisten koulutusvälineiden, kuten sähköpantojen, suhteen.

ILMOITUS

– On epäselvyyttä siitä, minkälaisia välineitä koirien kanssa saa käyttää. Uuteen eläinlakiin on tulossa eläimille ilmeistä tarpeetonta kipua tai kärsimystä aiheuttavien välineiden ja laitteiden kielto. Näiden välineiden, kuten sähköpantojen, käytön ja hallussapidon lisäksi myös niiden markkinointi tullaan kieltämään. Uusi laki tulee olemaan kaukana riittävästä, mutta tämän osalta siihen on siis tulossa selkeämpi kielto kuin mitä tällä hetkellä on, hän toteaa.

Saksasta lähtöisin oleva harrastus



Oikeutta eläimille -järjestön mukaan suojelukoirien koulutus on Saksasta lähtöisin oleva harrastus, jossa pyritään opettamaan koiralle tietyt suojelua jäljittelevät liikkeet ja suorittamaan nämä liikkeet kokeessa. Kokeeseen kuuluvat myös jäljestys- ja tottelevaisuusosiot.

Kyseessä on siis harrastus, ei poliisikoirien eikä muiden viranomaiskoirien koulutus.

Kansanedustaja Kivelä vaatii järjestöjä reagoimaan esille tuotuun väkivaltaan.

– Kennelliiton ja asianomaisten järjestöjen on kannettava vastuuta ja varmistettava että väkivalta loppuu välittömästi. Myös eläinsuojeluviranomaisten on reagoitava ja otettava nämä järjestöt ja niiden harjoitukset valvonnan alle. Toivottavasti jokainen koiranomistaja kantaa vastuunsa sen suhteen, ettei hyväksy väkivaltaa eläimiä kohtaan harrastustoiminnassa tai missään muuallakaan.