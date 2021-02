Lehtikuva/Kirill Kudryavtsev

Ihmisoikeusjärjestön päätös kismittää venäläisiä oppositiohahmoja.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on päättänyt lakata kutsumasta venäläistä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia mielipidevangiksi. Amnesty perustaa päätöksensä Navalnyin yli kymmenen vuoden takaisiin kommentteihin, jotka se katsoo vihapuheeksi.

Asiasta kertoi venäläinen verkkolehti Mediazona. Suomessa asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Navalnyi on vangittuna Venäjällä, jonne hän palasi viime kuussa Saksasta, jossa hän toipui elokuisesta myrkytysyrityksestään. Venäjän hallinnon tunnetuimman kriitikon saamia tuomioita on kritisoitu, ja niiden on katsottu olevan poliittisia.

Amnesty sanoi, että päätös ei muuta sen taistelua Navalnyin vapauttamisen eteen. Järjestön mukaan Navalnyia ei kuitenkaan voi kutsua mielipidevangiksi, koska mielipidevanki ei Amnestyn määritelmän mukaan saa koskaan yllyttää väkivaltaan. Amnesty tulkitsee Navalnyin vanhat puheet väkivaltaan lietsomiseksi ja huomauttaa, ettei tämä ole irtisanoutunut niistä julkisesti.

Koordinoitu kampanja

Navalnyi esitti poliittisen uransa alkuvaiheessa toisinaan nationalistisia ja siirtolaisvastaisia näkemyksiä. Hän oli vuonna 2007 perustamassa Narod-nimistä ”kansallisdemokraattista” liikettä, ja osallistui noihin aikoihin useana vuonna kansallistenmielisten ja äärioikeiston suosimiin Venäläisten marssi -tapahtumiin. Noilta ajoilta on levitetty Navalnyista videoita, joissa hänen voi esimerkiksi tulkita vertaavan kaukasialaisia siirtolaisia kärpäsiin ja torakoihin, jotka tulee nitistää.

Sosiaalisessa mediassa venäläiset oppositioaktivistit ovat kritisoineet Amnestyn päätöstä, jonka katsotaan palvelevan Kremlin etuja ja vievän huomiota Navalnyin taistelulta presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastaan. Venäjän Amnestyn edustaja Aleksandr Artemev kertoi BBC:lle järjestön saaneen ympäri maailman suuren määrän valituksia Navalnyista ”niin sanotuilta huolestuneilta kansalaisilta.” Näyttääkin, että taustalla on ollut koordinoitu kampanja, BBC kirjoittaa.

Navalnyin läheinen avustaja Leonid Volkov sanoi Helsingin Sanomille, että hänen mielestään Amnesty on hairahtanut Venäjän valtiollisen median lokakampanjaan, jonka tarkoitus on tahrata Navalnyin maine.