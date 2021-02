IPS/James Jeffrey

Norjalainen pakolaisjärjestö NRC vaatii vapaata pääsyä Etiopian Tigren alueelle, jotta se voisi paikallistaa arviolta 20 000 kateisiin joutuneen pakolaisen sijainnin sekä arvioida tammikuussa ryöstetyn ja poltetun Hitsaatsin pakolaisleirin kärsimät vahingot.

NRC:n ylläpitämät Shimelban ja Hitsaatsin leirit Tigressä tarjosivat suojaa ja ruokaa noin 25 000:lle eritrealaiselle pakolaiselle ja turvapaikanhakijalle. Viime marraskuussa alkanut konflikti Etiopian keskushallinnon sotilaiden ja Tigren vapautusrintaman joukkojen välillä johti leirien toiminnan lopettamiseen. Leirit ilmeisesti olivat jo tyhjillään rosvojoukkojen tullessa.

– Kolmisen tuhatta pakolaista on sijoitettu uudelleen tai he ovat itse kyenneet siirtymään leireihin Tigren eteläosassa, mutta 20 000 on täysin teillä tietymättömillä. Alue on ollut kolme kuukautta suljettuna maailmalta. Sieltä kuitenkin tihkuu tietoja laajasta väkivallasta, sotimisesta ja niiden mittavista vaikutuksista siviileihin, Jeremy Taylor NRC:stä kertoo.

Sotiminen ja raskas byrokratia haittaavat humanitaarisen avun saamista Tigreen ja tekevät mahdottomaksi riippumattoman selvityksen pakolaisten ja leirirakennusten kohtalosta. Maailman ruokaohjelma WFP kuitenkin on tehnyt sopimuksen Etiopian hallituksen kanssa, ja sen toivotaan auttavan avun perille toimittamista.

