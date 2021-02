Lehtikuva/Vesa Moilanen

PAM: Ravintolatyöntekijöiden kestävyyttä on jo koeteltu tarpeeksi – ”Uusien rajoitusten inhimilliset seuraukset voivat olla kovat”

– Uudet ravintolarajoitukset olisivat toteutuessaan valtava isku alan työntekijöiden toimeentuloon. Päättäjien tulee ymmärtää valintojensa inhimilliset seuraukset, sanoo PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Hallitus ja viranomaiset harkitsevat uusia, entistä kireämpiä rajoituksia ravitsemisalan yritysten toimintaan. Rajoitusten tiukentaminen vaikuttaisi suoraan ravintola-alan työntekijöiden työllisyyteen.

– Uudet ravintola-alan rajoitukset rankaisisivat alan työntekijöitä, jotka ovat jo nyt olleet suurin koronarajoituksista kärsinyt työntekijäryhmä. Samalla työttömyys voi hypätä uudelle tasolle, josta palautuminen saattaisi viedä vuosia, toteaa Rönni-Sällinen.

PAM vetoaa päättäjiin, että uudet toimet rajoittuisivat vain niihin, jotka ovat epidemian ehkäisemisen kannalta välttämättömiä.

– Ymmärrämme, että päättäjillä on kovat paineet, kun koronaluvut ovat taas nousussa. Koko ravintola-alan toiminnan tiukempi rajoittaminen ei kuitenkaan ole epidemian ehkäisyn kannalta välttämätöntä, sanoo Rönni-Sällinen.

”Keskustelu ravintolarajoituksista ei enää perustu faktoihin”

Ravintola-alalla on juuri viety päätökseen isoja yt-neuvotteluja. Ala on hyvin työvoimavaltainen. Osa ravintola-alan työntekijöistä on ollut käytännössä työttömänä jo vuoden.

– Ravitsemisalan ammattilaisten kestävyyttä on jo kriisissä koeteltu tarpeeksi, ja heidän arkensa alkaa olla todella kurjaa. Työntekijät kertovat joutuvansa säästämään muun muassa ruuasta ja lääkkeistä. Uusien rajoitusten inhimilliset seuraukset voivat olla kovat, Rönni-Sällinen korostaa.

Ravintolarajoitusten ympärillä käytävä keskustelu ei Rönni-Sällisen mukaan enää perustu faktoihin. Tarjoilun lopettaminen jo alkuillasta vain siirtää ihmisten sosiaalisen toiminnan yksityisiin tiloihin.

– Ravintolat joutuvat jatkuvasti tikunnokkaan, vaikka niistä lähteneet kokonaistartunnat ovat vain muutama prosentti kaikista tartunnoista. Uudet kiristykset uhkaisivat lopettaa esimerkiksi illallisravintoloiden toiminnan käytännössä kokonaan. Kerran kaatunut ei nouse hetkessä takaisin ylös, Rönni-Sällinen toteaa.

Ravintola-alan rajoitusten kiristäminen tarkoittaisi Rönni-Sällisen mielestä myös yhteiskunnalta suurempaa panostusta alan työntekijöiden ja yritysten tukemiseen sekä pandemian aikana että sen jälkeen.

– Parhaillaan valmistellaan yritysten kustannustuen kolmatta hakukierrosta. Todennäköisesti se ei tule riittämään, jotta alan yritykset pystyvät työllistämään vielä pandemian jälkeenkin, korostaa Rönni-Sällinen.