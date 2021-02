Lehtikuva/Jussi Nukari

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tartuntojen ilmaantuvuusluku on kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna.

Suomessa on raportoitu 444 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 759 tartuntaa, mikä on 780 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta on noin 94 tartuntatapausta.

Koronatilanne vaihtelee suuresti alueittain. Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 194 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Matalin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hieman noin 15 tapausta.

Husin ilmaantuvuusluku on lähes kaksinkertainen koko maan keskiarvoon verrattuna.

Yhteensä koronavirustartuntoja on pandemian alusta lähtien raportoitu 52 653.

Lappeenrannassa opiskelijoiden joukkoaltistuminen

Lappeenrannassa Holiday Club Saimaalla on tapahtunut koronaviruksen joukkoaltistus, kertoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Joukkoaltistus tapahtui keskiviikkona 10. helmikuuta iltapäivän ja illan välisenä aikana.

LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston opiskelijoita oli viettämässä kylpylässä aikaa. Joukkoaltistumisen seurauksena on raportoitu yli kymmenen koronavirustartuntaa, minkä lisäksi kymmeniä opiskelijoita on altistunut, testattu ja karanteenissa.

Eksoten mukaan on todennäköistä, että tartuntojen määrä kasvaa, kun testitulokset valmistuvat.

Eksotessa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on noin 27 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.