Pääkaupunkiseudun ravintoloiden sulkeminen pohdinnassa

Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa ei tällä hetkellä ole tarvetta järeämmille sulkutoimille.

Suomessa on raportoitu 614 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suurin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), siellä on kirjattu noin 186 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Koko Suomen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 91 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on keväästä lähtien raportoitu 52 209 koronavirustartuntaa.

Virusmuunnoksen leviäminen huolestuttaa

Suomessa huolta herättää nyt erityisesti britannialaisen virusmuunnoksen leviäminen, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä THL tiedotustilaisuudessa.

Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 450 virusmuunnostapausta. Näistä 427 on britannialaista muunnosta ja 22 tartuntatapausta on Etelä-Afrikasta peräisin olevaa muunnosta. Brasilian virusmuunnosta on toistaiseksi havaittu Suomessa yksi matkailuun liittyvä tartunta.

Valtaosa britannialaisista virusmuunnoksista on todettu Husin alueella. Siellä osuus on hieman yli 70 prosenttia kaikista Suomessa todetuista virusmuunnostapauksista.

Husin alueella koronavirustilanne on kaiken kaikkiaan muuta Suomea heikompi. Ilmaantuvuusluku eli todettujen tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden on Husissa noin kaksinkertainen koko Suomen keskimääräiseen ilmaantuvuuslukuun verrattuna. Lisäksi koronavirustapausten jäljitys on pääkaupunkiseudulla paikoin ruuhkaantunut.

Järeille sulkutoimille ei tarvetta

Suomessa ei tällä hetkellä olla lähellä tilannetta, jossa ulkonaliikkumiskiellot tai vastaavat järeät sulkutoimet olisivat tarpeellisia, sanoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmää kuormittaa nyt koronavirustartuntojen testaus- ja jäljitystyö. Sairaanhoidon kapasiteetti ei ole välittömästi uhattuna.

Rokotuksilla sairaanhoitoakin kuormittavien vakavien tautitapausten määrä saadaan laskuun. EU:n tavoitteena on, että elokuun loppuun mennessä 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu.

Suomessa rokotuskapasiteetti on kunnossa, kunhan rokotteita saadaan tarvittava määrä, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Pääkaupunkiseudun ravintoloiden sulkeminen pohdinnassa

Puumalaisen mukaan on pohdinnassa, olisiko mahdollista sulkea ravintolat joksikin aikaa pääkaupunkiseudulla. Hänen mukaansa ravintoloiden sulkemisella epidemiaa saataisiin tehokkaammin hillittyä Uudellamaalla, jossa tartuntojen määrä on viime viikkoina ollut selvästi nousussa.

Uusista tartunnoista suurin osa painottuu muutamille alueille Suomessa. Pääkaupunkialueen tartuntaluvut ovat selkeästi suurempia kuin muualla.

THL kehottaa välttämään matkustamista



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää välttämättömänä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja pääkaupunkiseudulla otetaan käyttöön väliaikaisia uusia toimia koronaepidemian kiihtymisen estämiseksi. Toimilla estetään myös virusmuunnoksen laajaa leviämistä muualle maahan.

THL:n suosittelemat toimet koskevat seuraavaa kolmea viikkoa.

THL suosittelee, että baarit, pubit ja yökerhot suljetaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kokonaan mahdollisimman nopeasti ja pidetään kiinni 14. maaliskuuta asti.

HUS-alueella suositellaan julkisten kokoontumisten osallistujamäärän rajoittamista kuuteen henkilöön. Myöskään yksityistilaisuuksiin ei tulisi kokoontua yli kuutta ihmistä.

Lisäksi THL suosittelee, että HUS-alueen asukkaat välttävät lomamatkustamista oman alueen ulkopuolelle 14. maaliskuuta asti.