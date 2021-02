Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistoliiton kanta saa tukea sosiaalidemokraateilta.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo ja keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi kiistelivät viime viikolla==https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4434992-keskustasta-arahdys-vasemmistoliitolle-yrittajien-ajojahdin-loputtava listaamattomien yhtiöiden osinkoverosta. Saramo toisti vasemmistoliiton vanhan tavoitteen vahvasti suurituloisimmille painottuvan 400 miljoonan euron veroedun poistamisesta. Lohi vaati lopettamaan ”yrittäjien ajojahdin”.

Nyt lusikkansa soppaan laittaa myös vasemmistoliiton vaalikampanjan keskviikkona avannut puheenjohtaja Li Andersson. Hän sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa , että jos keskusta avaa sopeuttamiskeskustelun, hallitusohjelman lukot aukeavat. Silloin myös osinkoverotus nousee pöytään keskustan kynnyskysymyksestä huolimatta.

Keskustan kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa oli, ettei yritysverotusta kiristetä.

– Jos keskusta haluaa avata keskustelua sopeutustoimista, niin sen pitää olla varautunut siihen, että silloin nämä veropäätökset ovat pöydällä. Se on ihan itsestään selvä asia, Andersson sanoo Ilta-Sanomille.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja lupasi keskiviikkona puolueen kertovan vaalikampanjassaan, miten kunnille on mahdollista kerätä miljardi euroa lisää hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi. Yksi keinoista tulee olemaan listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristäminen.

– On älyllisesti epärehellistä linjata asioita, mitä halutaan tehdä hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi, jos ei sanota mistä ne rahat tulevat. Me aiomme esittää omat keinomme.

SDP:n näkyvimmäksi keskustelijaksi singahtanut varapuheenjohtaja Matias Mäkynen oli Anderssonin linjalla viime perjantaina Ilta-Sanomien haastattelussa .

– Siinä vaiheessa, kun sopeutuksesta ruvetaan puhumaan, kyllä verot ovat varmasti pöydällä. Silloin pitää löytää sellaisia veroja, joilla on mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia kasvuun ja investointeihin. Listaamattomien osakeyhtiöiden nykyinen osinkoverotus on tutkimusten perusteella sellainen, joka enemmän vääristää kuin kannustaa, Mäkynen sanoi.

Hänen mukaansa listaamattomien yritysten osinkoverotus ennemmin vääristää kuin kannustaa.

Mäkynen muistutti SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin sanoista eduskunnassa: mikään keino niin työllisyys- kuin sopeutuskeinoista ei ole pois pöydältä. Kaikki käydään läpi.

Vasemmistoliiton Saramo jatkoi keskustelua perjantaina.

– Listaamattomien yritysten veroetu on tutkitusti haitallinen Suomen kansantaloudelle ja kallis veronmaksajien kukkarolle. Kun yhteinen tavoitteemme on saada kestävyysvaje kuriin ja investoinnit nousuun, eivätkö nämä ole juuri sellaisia kysymyksiä, joista on syytä käydä laajaa julkista keskustelua?