Lehtikuva/Jussi Nukari

Järjestö toivoo Venäjän pääsevän vihdoin demokratisoitumisen tielle.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto vei äsken tämän vuoden jääkiekon MM-kisat pois toiseksi isäntämaaksi valitulta Valko-Venäjältä. Vasemmistonuorten mielestä samoin tulisi toimia ensi kesänä jalkapallon EM-kisojen yhden isäntämaan Venäjän suhteen.

Vasemmistonuoret kertoo kannanotossaan seisovansa yksiselitteisesti demokratian ja ihmisoikeuksien puolella.

”Emme usko, että Vladimir Putinin johtama Venäjä ansaitsee sitä kunniaa, jonka jalkapallon EM-kisaisäntänä oleminen maalle tarjoaa. Kyseessä on autoritaarinen yksinvaltias, joka salamurhaa vastustajiaan, murentaa valeuutisten sekä mis-informaatiotehtaiden avulla systemaattisesti eurooppalaisia demokratioita – eikä epäröi käyttää sotilasvoimaa valtakuntansa laajentamiseen.”

Olemme lukuisten suomalaisten lailla ylpeitä jalkapallomaajoukkueen @Huuhkajat selviytymisestä arvoturnaukseen ja toivotamme Huuhkajille menestystä! Putinin Venäjän epädemokraattisuus ja pakkovalta ei kuitenkaan juuri eroa Valko-Venäjästä, jolta vietiin jääkiekon MM-kisat. 2/ — Vasemmistonuoret (@LeftYouthFIN) February 16, 2021

Jalkapallon EM-kisoja on tarkoitus pelata kesällä 12 maassa. Koronaviruspandemian vuoksi kisoja on lykätty vuodella. Yhtenä kisojen isäntämaista toimii Venäjä, ja Suomen on määrä pelata kaksi alkulohkon otteluistaan Pietarissa.

Vasemmistonuoret ovat ylpeitä lopputurnaukseen selvinneestä miesten maajoukkueesta Huuhkajista ja odottavat sen menestystä. Järjestön ensimmäisen varapuheenjohtajan Mari Ikosen mukaan on silti täysin kestämätöntä, että ”Putinia kohdellaan silkkihansikkain moneen muuhun diktaattoriin verrattuna”.

ILMOITUS

– Hän ei merkittävästi eroa esimerkiksi Valko-Venäjän Lukasenkasta, jolta saatiin juuri vietyä jääkiekon MM-kisat.

Venäjällä on järjestetty laajoja protesteja Putinia vastaan sen jälkeen, kun murhayrityksen kohteena ollut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi palasi maahan ja tuomittiin vankilaan.

Vasemmistonuoret ilmoittaa seisovansa kymmenien tuhansien mielenosoittajien ilmaisun vapauden takana ja toivoo, että Venäjä pääsisi vihdoin sille demokratisoitumisen tielle, jota maalta odotettiin jo kylmän sodan aikakauden päättyessä.

– Venäjän etujen mukaista olisi, että yhteistyö erityisesti EU:n kanssa paranisi, sillä lähitulevaisuudessa häämöttää monia haasteita, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteisymmärrystä sekä solidaarisuutta. Globaali ekokriisi on tästä hyvä esimerkki: Venäjän talous nojaa vahvasti fossiilisten polttoaineiden vientiin, ja ellei maa kykene muuttamaan kurssiaan, tulevaisuus ei näytä valoisalle, sanoo Vasemmistonuorten toinen varapuheenjohtaja Christian Karau.