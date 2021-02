Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Oikeus katsoi UB:n järjestäytyneen vakavien rikosten tekemiseksi. Oikeuden mukaan ryhmän toiminta jatkuu edelleen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on julistanut rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi.

Oikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union (BU) ovat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi. Niiden toiminnassa on vuosien varrella tehty useita vakavia rikoksia, ja oikeus toteaa niiden toimineen olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja.

– Käräjäoikeus katsoo, että UB:n ja BU:n toiminta on ollut niin räikeällä tavalla lainvastaista, että yleinen etu vaatii niiden lakkauttamista. Varoitusta ei voida katsoa riittäväksi seuraamukseksi. UB ja BU on siten julistettava lakkautetuksi, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan UB on hierarkkinen organisaatio, jossa vallitsee käskyvaltasuhteet ja käskyjen noudattamisvelvollisuus. UB:n jäsenistö on oikeuden mukaan jatkuvasti varustautunut ampuma-aseilla. UB täyttää oikeuden mukaan yhdistyslaissa kielletyn yhdistyksen kriteerit.

Lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. UB:n johtaja Tero Holopainen on vastustanut lakkauttamista. Hän on kiistänyt, että ryhmän toiminnalla olisi rikollinen tarkoitus ja vedonnut siihen ryhmän viime vuonna antamaan ilmoitukseen toiminnan lopettamisesta.

Oikeuden mukaan UB:n toiminta ei ole loppunut. KRP:n asiantuntijan kertomukseen vedoten oikeus katsoo, että toiminta on jatkunut ainakin Jyväskylässä, Joensuussa, Tampereella ja Ylöjärvellä. Oikeus viittaa myös Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijaan, jonka mukaan UB toimii vankiloissa, missä se esimerkiksi käy huumekauppaa.

– Yhteenvedonomaisesti käräjäoikeus katsoo, että asiassa on näytetty, että UB:n toiminta jatkuu edelleen.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin johtaja-aseman näytetyksi

Holopainen tuomittiin joulukuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa yhdeksän vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa kolmesta törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksista ja ryöstöstä.

Lisäksi oikeus katsoi, että Holopainen on toiminut UB:n tosiasiallisena johtajana ainakin vuodesta 2016.

– Arvioitaessa kokonaisuutena kaikkia asiassa esitettyjä todisteita ei jää varteenotettavaa epäilystä siitä, että United Brotherhoodilla on johtaja ja että tämä johtaja on Tero Holopainen, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan Holopaisen asema on perustunut henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, väkivallalla uhkaamiseen ja arvovaltaan, joka pohjautunee hänen pitkään historiaansa UB:ssa ja sitä edeltäneissä jengeissä. United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopaisella on taustaa MORE:sta ja NBK:sta.

Holopainen on sanonut eläköityneensä ryhmän toiminnasta vuoden 2018 jälkeen. Käräjäoikeus ei pitänyt tätä uskottavana. Tuomio ei ole lainvoimainen. Holopainen, useat hänen kanssasyytettynsä sekä syyttäjät ovat valittaneet tuomiosta.