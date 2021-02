Lehtikuva/Teemu Salonen

Kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) vaatii konkreettisia tekoja taide- ja kulttuurialan ahdinkoon. Hallitus on tukenut taidetta ja kulttuuria koronaan liittyvillä lisämäärärahoilla useissa lisätalousarvioissaan viime vuonna ja lisäksi on tehty muita alaa tukevia päätöksiä mm. itsensätyöllistäjien ja freelancereiden aseman parantamiseksi.

– Meidän on kuitenkin koko ajan seurattava, olemmeko tehneet tarpeeksi ja kehitettävä uusia keinoja akuuttiin kriisiin. Yksi konkreettinen keino on tarkastella yritysten kustannustuen ehtoja taide- ja kulttuurialan näkökulmasta.

Koronan aiheuttaman ahdingon lievittämiseksi suunnitellun kustannustuen uudistamisessa on kuunneltu paljon yrittäjiltä ja alan toimijoilta tullutta palautetta, ja tuen ehtoja on muutettu niin, että entistä useampi voi sitä saada. Esimerkiksi tukeen oikeuttavia kustannuksia on laajennettu selvästi.

Yrittäjien yhdenvertaisuus tärkeää

– Tukea tulee kuitenkin edelleen parantaa niin, että se huomioi vielä paremmin luovien alojen toimijoiden ja yksinyrittäjien toiminnan luonteen. Yrittäjien oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta on keskeistä, että kaikki yrittäjät toiminnan luonteeseen tai mittakaavaan katsomatta ovat oikeutettuja yhteiskunnan tukeen.

Honkasalo toivoo luovien alojen ahdingon nousevan nykyistä vahvemmin esiin myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suunnitelmissa.

– Koko epävarman syksyn muun muassa teatterit onnistuivat turvaamaan poikkeusolojen näytökset ilman tartuntaketjua. Tämän eteen tehtiin valtavasti töitä. Toivon syvästi, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä laatii suunnitelman siitä, miten esittävien taiteiden kenttää voidaan turvallisesti avata heti, kun koronatilanne antaa siihen mahdollisuuden. Tästä kulttuurialalta löytyy valtavasti osaamista ja asiantuntemusta.

Akuuttiin kriisiin puuttumisen lisäksi luovien alojen tilannetta on katsottava myös pidemmällä aikavälillä.

– Olen jo aiemmin tuonut esille sen, että korona on tehnyt kipeän selväksi, kuinka suuria taloudellisia riskejä moni kulttuuri- ja taidealan toimija joutuu ottamaan ja kuinka heikot heidän yhteiskunnalliset turvaverkkonsa ovat. Heidän toimeentulonsa turvaaminen vaatii rakenteellisia uudistuksia pienten, yksittäisten parannusten sijasta. Tämä on saatava myös sosiaaliturvan uudistamisen keskiöön. Lisäksi korona-aika on todella konkretisoinut sen, miten tärkeä uudistus perustulo olisi.