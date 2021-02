Lehtikuva/Alexander Nemenov

Unkari on kritisoinut toistuvasti EU-viranomaisten rokotteiden hyväksynnän ja hankkimisen hitautta.

Unkari aloittaa tänään ensimmäisenä EU-maana rokottamisen venäläisellä Sputnik V -koronarokotteella. Maan korkein terveysviranomainen kertoi, että pistokset venäläisrokotteella aloitetaan tänään tietyillä rokoteasemilla.

Unkarin hallitus ilmoitti viime sunnuntaina maan terveysviranomaisten antaneen hyväksyntänsä venäläisrokotteelle. Kaiken kaikkiaan Unkari on tilannut kaksi miljoonaa annosta Sputnik V:tä, ja niiden on määrä saapua maahan kolmen kuukauden aikana.

Unkari on myös ensimmäinen EU-maa, joka on päässyt sopimukseen kiinalaisen lääkeyrityksen Sinopharmin kanssa. Kiinalaista koronarokotetta on määrä toimittaa Unkariin viisi miljoonaa annosta.

– Jos Unkari alkaa käyttää kiinalaista Sinopharmin rokotetta lähitulevaisuudessa, yli 2,5 miljoonaa ihmistä voidaan rokottaa pääsiäiseen mennessä, maan pääministeri Viktor Orban sanoi perjantaina valtion radiokanavalla.

Unkari ohitti EU:n rokotteiden osto-ohjelman

Noin kymmenen miljoonan asukkaan Unkari on ottanut usein unionin kanssa yhteen, erityisesti maahanmuuton osalta. EU-maat ovat sopineet hankkivansa koronarokotteita yhdessä, mutta Unkari on kritisoinut toistuvasti EU-viranomaisten rokotteiden hyväksynnän ja hankkimisen hitautta.

Orban julisti radiossa, että maassa voidaan menettää sata unkarilaishenkeä jokikisenä päivänä, jonka maa käyttää Brysselin odotteluun.

Orbanilla oli vastaus myös niille kriitikoille, joiden mukaan Unkarin tulisi käyttää vain Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymiä rokotteita. Orban sanoi unkarilaisten asiantuntijoiden olevan ”maailmanluokkaa”.

– Miksi me ajattelisimme EMA:n olevan meitä parempi, hän totesi.

Perjantaina Unkari ilmoitti 99 uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yhteensä maassa on kirjattu 13 543 koronakuolemaa. Tartuntojen ja sairaalahoitoa vaativien koronasairaiden määrät ovat alkaneet kasvaa jyrkästi tässä kuussa.

Maan kovista rokotesuunnitelmista huolimatta unkarilaisilta ei ole löytynyt juurikaan halua ottaa rokotetta. EU-maista Unkari on ollut rokotevastaisimpien joukossa. Halukkuus pistoksen ottamiselle on kuitenkin ollut kasvussa viime kuukausina.

Kyselytutkimuksissa kaikkein suosituimmiksi rokotteiksi kansalaiset ovat kertoneet Pfizerin ja Biontechin kehittämän rokotteen sekä Modernan ja AstraZenecan rokotteet. Venäläis- ja kiinalaisrokotteet ovat olleet sen sijaan vähiten suosittuja.

Testitulosten uupuminen herätti alkuunsa huolia

Neuvostoaikaisen satelliitin mukaan nimetty Sputnik V sai käyttöluvan Venäjällä monta kuukautta ennen kuin testaukset valmistuivat, mikä herätti epäilyjä ulkomailla.

Lääketieteellinen lehti Lancet kertoi kuitenkin helmikuun alussa, että venäläisrokote on 91,6-prosenttisen tehokas koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

Kahtena annoksena annettava rokote oli osoittautunut alustavien ja riippumattomien analyysien mukaan tehokkaaksi eikä aiheuttanut vakavia sivuvaikutuksia. Lancetin mukaan tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia siitä, miten rokote toimii testausten ulkopuolelle jääneissä riskiryhmissä.

Asiantuntijoiden mukaan Lancetissa julkaistut tulokset lievittivät venäläisrokotteesta nousseita huolia.

Yhdysvaltalainen talouslehti Fortune kertoi maanantaina, että Sputnikin käytön on hyväksynyt ainakin 20 maata.