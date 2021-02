Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen haastattelu viime lauantain Helsingin Sanomissa kertoo, että taistelu keppikurioikeiston sieluista käy nyt kuumana. Perussuomalaiset syö kokoomuksen kannatusta verokapinalla ja muilla talousoikeistolaisilla linjauksillaan. Kokoomus vastaa haasteeseen samoilla aseilla.

Mykkäsen mukaan kokoomus haluaa saada velkaantumisen kuriin ja työllisyyden nousuun palaamalla sosiaaliturvassa kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

Leikkaukset osuisivat kaikkein vähävaraisimpiin. Toimeentulotukeen palautettaisiin omavastuu, joka pienentäisi vuokraan myönnettävää tukea. Sellainen oli voimassa kymmenkunta vuotta, kunnes omavastuusta luovuttiin vuonna 2006. Se ei toiminut tarkoitetulla tavalla. Tarkoitus oli ”kannustaa” pienituloisia muuttamaan halvempiin asuntoihin, mutta niitä ei ole.

Lisäksi kokoomus peruisi työttömyysturvaan viime vuonna tehdyn tasokorotuksen ja jäädyttäisi asumistuen indeksikorotukset. Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi jo aiemmin, että kaikki nykyisen hallituksen tekemät pysyvät menolisäykset pitäisi ottaa uuteen tarkasteluun ja ”siellä on paljon peruttavaa”.

Ensimmäisessä budjetissaan Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallitus toteutti työttömyysturvan ja vähimmäiseläkkeiden korotukset sekä poisti aktiivimallin. THL:n tammikuun lopussa julkaiseman selvityksen mukaan ne nostivat etenkin pienituloisten kotitalouksien tuloja ja pienensivät tuloeroja.

ILMOITUS

Kokoomus haluaa kääntää tämän kehityksen.

Kokoomuksen vaalikampanjassa sydän on oikealla ja tavoitteet sen mukaisia. Puolue on itselleen oudossa tilanteessa. Sen oikealla puolella ei ole ollut vakavasti otettavaa kilpailijaa sitten IKL:n 1930-luvulla. Mutta nyt on, ja vieläpä niin vakavasti otettava, että kokoomus on itse haastajan asemassa.

Perussuomalaisista tuli parissa vuodessa oikeistolaisen verokapinan johtava puolue, eikä Jussi Halla-aholla ole myöskään mitään pidäkkeitä kutsua työttömyys- ja sosiaaliturvaa yhteiskunnan luksustoiminnoiksi.

Kuntavaaleihin perussuomalaiset käy paitsi hallitusta kaatamalla, myös kuntien tehtäviä karsimalla. Mitä karsittaisiin, sitä Halla-aho ei osannut sanoa STT:n viime sunnuntaina julkaisemassa puheenjohtajahaastattelussa.

Samaan aikaan kun keskenään kisaava oikeisto on juuttunut leikkailemaan ja kipuilemaan, kansainvälinen talouskeskustelu katsoo eteenpäin.

Maanantaina julkaistiin Thomas Pikettyn ja yli sadan muun ekonomistin ja muun vaikuttajan allekirjoittama puheenvuoro Euroopan keskuspankin hallussa olevien velkojen alas kirjaamisesta. 25 senttiä jokaisesta Euroopan velkaeurosta on oman pankkimme hallussa eli olemme suurelta osin velkaa itsellemme.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja, ekonomistit kirjoittavat. He ehdottavat velkahelpotuksilla vapautuvien varojen käyttämistä Euroopan sosiaaliseen ja ekologiseen jälleenrakennukseen.

Lopulta kyse on vain poliittisesta tahdosta, he toteavat.

Vuosi sitten puhuttiin paljon 1990-luvun virheiden välttämisestä. Kokoomus ja perussuomalaiset haluavat kuitenkin toistaa vuoden 2008 jälkeiset virheet. Onneksi ne ovat oppositiossa.

Politiikan toimittaja