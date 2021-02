Jarno Mela

Eläkeläiset, keskimääräistä paremmin koulutetut ja työelämässä johtavassa asemassa olevat ja toimihenkilöt ilmoittavat muita useammin äänestävänsä reilun kahden kuukauden päästä kuntavaaleissa.

Kuntavaaleissa äänestetään puoluetta, mutta myös ehdokasta, johon pystytään jollain tavalla samastumaan. Naiset äänestävät miehiä harvemmin ja nuorten äänestysinto on kaikkien heikoin.

Moni kuntalainen arvioi väärin jättäessään äänestämättä. Jokainen ääni on merkittävä, ja värillä on väliä. Valtuustot päättävät arkeen eniten vaikuttavista asioista.

Pääsääntöisesti koronaepidemia ei näytä säikyttävän äänestäjiä. Äänestysikäisistä 60 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä varmasti, mikä on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin neljä vuotta sitten. Tuolloin äänesti 59 prosenttia äänestysikäisistä.

Leikkauslistoja esitelleen kokoomuksen äänestäjät ovat kaikkein varmimpia äänestäjiä. Toiseksi varmimmat äänestäjät löytyvät kuntapalveluja puolustavien vasemmistoliiton ja SDP:n kannattajista. Vähiten vaalit kiinnostavat perussuomalaisten kannattajia toisin kuin puolue on hehkuttanut.

Keskusta joutuu tekemään hartiavoimin työtä saadakseen kannattajansa täysimääräisesti vaaliuurnille. Kuntapuolueena valtaa käyttävän keskustan kannattajat ovat vihreitäkin vähemmän innostuneita äänestämään.

Keskustalla on kuitenkin heräteltävää potentiaalia, sillä suuri joukko ilmoittaa melko varmasti äänestävänsä. Toisaalta äänestysvarmuus on keskimääräistä vahvempaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa keskustan kannatus on heikko.

Keskustaa syö myös se, että maaseutumaisissa kunnissa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa on vähemmän varmoja äänestäjiä.

Keskustalle kuntavaalit ovat kohtalonvaalit. Puolueen kannattajat ovat kipuilleet punavihreässä hallituksessa, ja vaalitappio lisäisi epäluuloa. Gallupluvut ennakoivat keskustalle valta-asemien rapautumista.

Mielipidemittausten kärkipaikoilla keikkuva perussuomalaiset tavoittelee valtaa kunnissa. Näytöt ovat heikot. Puolueen vastavirtapolitiikka toimii jarruna kunnallisessa päätöksenteossa. Puolueen valtuutetuilla on heikko käsitys kuntapolitiikan päätöksenteosta.

