Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Kaikilla perusopetuksensa päättäneillä on oltava mahdollisuus hakeutua kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaiseen koulutukseen.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillista koulutusta. Lohikoski kysyy, miten hallitus varmistaa monipuolisen koulutustarjonnan sekä riittävät aloituspaikkamäärät ammatillisissa erityisoppilaitoksissa kaikkialla Suomessa.

– Kaikilla perusopetuksensa päättäneillä on oltava mahdollisuus hakeutua kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaiseen koulutukseen. Ammatillisten erityisoppilaitosten saavutettavuus ja laaja koulutustarjonta takaavat tämän, Lohikoski sanoo.

Lohikoskeen otti yhteyttä kansalainen, joka oli huolissaan koulutustarjonnan riittämättömyydestä. Opiskelijoiden haasteena on, että kotiseudulla ei välttämättä ole tarjolla itselle mieluisaa opintolinjaa, kun monipuolinen opintotarjonta on hajautettu eripuolille Suomea.

– Suomen kuusi ammatillista erityisoppilaitosta ovat tärkeä osa oppilaitoskenttäämme. Niiden kehittäminen, riittävän laaja opintotarjonta sekä valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisen tukeminen on tärkeää sekä inhimillisestä että työllisyysasteen näkökulmasta, Lohikoski sanoo.

Oppilaitosten näkökulmasta suurin huoli on riittämätön aloituspaikkamäärä etenkin pääkaupunkiseudulla. Oppimiseen on myös tuonut lisähaasteita jo pian vuoden jatkunut koronatilanne, joka on vaikuttanut vammaisten lasten arkeen kielteisesti. Koronasta johtuva oppimisvaje on ammatillisille erityisoppilaitoksille haaste vielä pitkään.

– Meidän on varmistettava riittävät tukitoimet. On tärkeää, että oppimisen tuesta ja esimerkiksi toimivista välineratkaisuista huolehditaan myös jatkossa.

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoitteena osatyökykyisten, vammaisten ja muiden erityisryhmien työllisyysasteen nostaminen. Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistäminen parantaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa kaivattua työvoimaa.

– Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat tarvitsevat tukea myös työllistymiseen valmistumisensa jälkeen, Lohikoski sanoo.

Ammatilliset erityisoppilaitokset tarjoavat koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka eivät voi opiskella muissa oppilaitoksissa. Tuen tarve voi johtua monenlaisista syistä, kuten vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Tällä hetkellä valittavana on 22 ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi ammatilliseen koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavat koulutukset.