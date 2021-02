Antti Yrjönen

Maaseutumaisista kunnista kasvu-uralla oli viime vuonna yksi viidestä.

Väestö väheni viime vuonna yli 200:ssa kunnassa. Määrällisesti eniten väestöään menettivät Kouvola, Mikkeli ja Kotka. Kouvolassa väestö väheni noin 900:lla, Mikkelissä yli 500:lla ja Kotkassa yli 450:lla

Muuttoliiketutkija Timo Aro konsulttiyhtiö MDI:stä on koostanut Tilastokeskuksen ennakkotietojen pohjalta kartan Twitteriin, jossa näkyy väestönlisäyksen keskittyminen Suomessa.

Kun kyse on määrällisestä lisäyksestä, suurimmat kasvuseudut eivät tule yllätyksenä. Suurten kaupunkien lisäksi vahvoja kasvuseutuja ovat niiden ympärillä olevat kaupungit. Pääkaupunkiseudun lähellä näitä ovat erityisesti Järvenpää ja Nurmijärvi.

VÄESTÖNLISÄYS kunnittain koko maassa 2020 (ennakkotiedot): kartalla kaikki kunnat sekä graafeissa TOP 20-kunnat määrällisen kasvun ja supistumisen osalta.

Ole hyvä @KalleVLarsson @MDIfriends

Järvenpään ja Nurmijärven kasvussa on nähty myös mielenkiintoinen muutos, jonka havaitsi ensimmäisenä muutto- ja väestötilastoihin perehtynyt Pekka Vuori Helsingin kaupungin tietoyksiköstä. Nämä seudut saavat nykyään muuttovoittoa erityisesti vieraskielisestä väestöstä. Tästä ovat kertoneet muun muassa Helsingin Sanomat ja Talouselämä, joka kertoi sitä ensimmäisenä.

Aro koosti tammikuussa graafin, jossa väestönlisäys viime vuoden osalta on jaettu eri seutujen osalta.

VÄESTÖNLISÄYSTÄ sai 16 seutua (70) koronavuonna 2020. TOP 10-seudut

1⃣Helsingin 14 096

2⃣Tampereen 4 504

3⃣Turun 2 986 4⃣Oulun 2 421

5⃣Jyväskylän 920

6⃣Kuopion 811 7⃣Rovaniemen 442

8⃣Ålands landbygds 194

9⃣Porvoon 144

Hämeenlinnan 85

Korona muutti muuttoliikettä

Koronavuosi 2020 aiheutti suuren muutoksen maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Nettovoittoa muuttoliikkeen osalta sai yli sata kuntaa, kun aiemmin muuttovoittoalueita on ollut vähemmän. Samoin suurin muuttovoittaja Helsinki putosi muuttovoittoalueiden joukosta.

Kun mukaan lisätään maahanmuutto, muuttuu Suomen väri huomattavalla tavalla. Maahanmuuton osalta plussalla on 278 kuntaa.

KORONAVUODEN #VÄESTÖNKEHITYS osatekijöittäin ja kunnittain kolmella kartalla: muuttovoittoa saaneiden kuntien suuri määrä ja hajautuminen ympäri maata luonnollista väestönlisäystä sai vain joka kuudes kunta

Onkin hyvä huomata, että vaikka muuttoliike muuttuikin poikkeuksellisena vuotena, on kasvu-uralla edelleen selvä vähemmistö Suomen kunnista ja kaupungeista. Kun syntyvyys on laskenut, tähän tuskin on tulossa muutosta.

Aro tiivistääkin Twitterissä, että suuret ”mökki- ja matkailukunnat” olivat viime vuonna nosteessa. ”Silti edelleen vain yksi viidestä maaseutumaisesta kunnasta päässyt hienoiselle kasvu-uralle”, hän kirjoittaa.