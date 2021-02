2020 EU-EP/photographer

EU:lla on sopimukset yli 2,3 miljardista koronarokoteannoksesta. Jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on 446 miljoonaa.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modigin mukaan koronakriisissä tärkeintä on nyt rokotteiden tuotantokapasiteetin lisääminen ja rokotesopimusten avoimuus.

Sen lisäksi tarvitaan globaalia solidaarisuutta.

– Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on pidettävä kiinni lupauksestaan, että EU toimittaa hankkimiaan rokotteita kehittyviin maihin. Myös Maailman terveysjärjestön WHO:n perustama COVAX-ohjelma tarvitsee kipeästi lisärahoitusta, Modig sanoo.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vastaa rokotekritiikkiin ja kysymyksiin Euroopan parlamentin täysistunnossa tänään keskiviikkona kello 10.

Modig on Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen.

Euroopan parlamentti on vaatinut EU:n rokotesopimuksiin lisää läpinäkyvyyttä. EU:n rokotesopimukset Curevacin, AstraZenecan sekä Sanofin ja GSK:n kanssa on julkaistu, mutta osa sopimusten kohdista on mustattu. Sanofin ja GSK:n kanssa tehty sopimus tuli julki eilen.

– EU on käyttämässä yli 2,7 miljardia euroa julkisia varoja koronarokotteiden tuotantoon ja kehittämiseen. Näitä rokotteita ei olisi edes olemassa vielä, ellei niiden kehittämiseen olisi käytetty paljon julkisia varoja. Meillä on oikeus vaatia täyttä läpinäkyvyyttä niin sopimuksiin, lisensseihin kuin tutkimusten kustannuksiinkin, Modig sanoo.

– Kaikki odottavat nyt kärsimättömänä rokotteita, ja tilanne on herättänyt perustellusti kritiikkiä. Jos sopimukset olisivat avoimia, iso osa epäluuloista häviäisi. Tietäisimme esimerkiksi sen, mikä on yhtiöiden vastuu ja mikä komission. Avoimuutta on oltava, jotta yhteisten varojen käyttöä voidaan valvoa.

Patentit avattava määräaikaisesti



Modig sanoo koronapandemian olevan globaali kansanterveydellinen kriisi, jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevat kärsivät kaikkein eniten.

– Meillä on kaikki perusteet sille, että koronarokotteita ja -lääkkeitä kohdellaan julkishyödykkeinä. Patentit on avattava määräaikaisesti, jotta koronarokotteita voidaan valmistaa kaikissa niissä paikoissa, joissa siihen löytyy kapasiteettia ja osaamista. Tämä voidaan tehdä Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta harkitusti ja yhdessä sopien.

Modigin mukaan niin on tehty ennenkin esimerkiksi hiv-lääkkeiden kanssa.

– Myös lääkeyhtiöiden on oltava tässä aloitteellisia. Vain siten pystymme turvaamaan sen, että kaikkein köyhimmätkin maat saavat rokotteita riittävän nopeasti.

– Koronan hoitoon ei saa syntyä kaksia markkinoita, joissa varakkaat ja köyhemmät maat ovat eri asemassa. Se että pystymme takaamaan rokotukset kaikkialla maailmassa, on kaikkien etu. Globaali kansanterveydellinen kriisi vaatii globaalia ratkaisua ja taakanjakoa. Varakkaiden maiden luonnonvarojen ylikulutukseen perustuva elämäntapa edesauttaa mitä suuremmissa määrin koronan kaltaisten pandemioiden syntyä.